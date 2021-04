'El rinconcito de Beltz', viajes 'pet-friendly' de Sopela al mundo

Poner en marcha una agencia de viajes en plena pandemia podría considerarse todo un acto de fe o una locura, según se mire. Algunos pensarán que es un harakiri financiero, sobre todo, si se tiene en cuenta la complicada situación que atraviesa el sector turístico debido a las restricciones de movilidad impuestas para frenar la expansión del virus en todo el mundo. Sin embargo, nada de eso ha enterrado la ilusión de Jone López y Sonia Zafra, dos amigas emprendedoras de Ezkerraldea que han impulsado un negocio muy especial en Sopela.

Se trata de una agencia de viajes pet-friendly, es decir, especializada en viajar con mascotas, porque en este negocio los animales son uno más de la familia. Denominado El rincón del viajero es más conocido como El rinconcito de Beltz, en honor a su socio más ilustre, un precioso husky de dos años de edad.

Sociable y cariñoso, con una heterocromia que acentúa su mirada felina, al mínimo resquicio de empatía humana aprovecha para reclamar su dosis de arrumacos. No es de extrañar que hace un par de años, cuando entró en la vida de Jone en un momento personal muy difícil, la cambiase por completo hasta el punto de ser el responsable de su nuevo proyecto empresarial. "Siempre había querido tener un perro y le decía a mi hermana para que tuviéramos uno, hasta que un día apareció con Beltz", recuerda.

Con más de dos décadas de experiencia profesional en el sector turístico, de pronto se dio cuenta de las dificultades existentes para viajar con mascotas y poder compartir aventuras con su can. Fue entonces cuando empezó a darle vueltas a un proyecto que fusionase esa "pasión por viajar" que siente desde siempre con un servicio que no dejase de lado a los inseparables peludos. "Considero al perro un miembro más de mi familia", subraya. Por este motivo empezó a bucear y buscar información sobre destinos que permitiesen mascotas, hasta el punto de crear una base de datos con "hoteles, rutas, planes, etc.". "A nivel internacional están mucho más avanzados en este sentido, aunque cada vez hay más hoteles que aceptan mascotas. El mayor problema suele ser el tema del peso del animal", indica.

Al mismo tiempo, unió este amor canino con su deseo de crear su propio negocio, una agencia que estuviese especializada en ofrecer "experiencias" temáticas únicas para grupos más reducidos. "Mi apuesta es organizar viajes con grupos pequeños, de 14 o 15 personas, que tengan gustos similares. Por ejemplo, viajes con la fotografía como telón de fondo, la gastronomía o el deporte", señala.

Una vez madurado el plan, se lo trasladó a su inseparable amiga Sonia. La idea surgió antes de la pandemia, pero ni la crisis sanitaria frenó sus aspiraciones. "Yo soy más loca que Sonia, ella es mi contrapunto. Hicimos números y nos cuadraba aunque dimos por sentado que este año iba a ser horrible", expone Jone.

Por su parte, Sonia asegura que siendo conscientes de las "dificultades que vive el sector" también es cierto que "entre la gente existe un gran deseo por volver a viajar cuanto antes". "Cuando se permita la libre movilidad habrá un boom", añade Jone, acostumbrada a realizar "como mínimo dos viajes al año", durante el pasado 2020 se ha sentido "encerrada". Un sentimiento compartido por una gran parte de la ciudadanía, que anhela el momento de respirar esa sensación llamada libertad. Como el cartel instalado en su recién inaugurada oficina de Sopela y que es toda una declaración de intenciones: "Vive, joder, vive", colgado encima de unos asientos de avión, donde el cliente puede empezar a despegar hacia su destino desde el primer minuto.

En este sentido, a pesar de vivir en la margen izquierda del Nervión, apostaron por implantar su negocio en un municipio que consideran pet-friendly. "Hay muchos comercios y bares que permiten la entrada con mascotas. Es un pueblo con muy buen rollo y la implicación del comercio local es total. Nos han brindado una gran acogida", relatan, inmersas ya en la búsqueda de nuevas experiencias para viajeros de dos y cuatro patas. De Sopela al mundo.

"Considero a 'Beltz' un miembro más de mi familia y me apasiona viajar" Jone López Emprendedora