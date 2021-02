Asociaciones de Getxo salen en defensa de la cultura local

Una quincena de asociaciones de Getxo han unido sus voces para poner en valor la cultura local. En concreto, 17 agrupaciones de distintos ámbitos creativos, pero entre los que predomina la danza, han realizado un manifiesto ante las consecuencias de la pandemia, en el que subrayan "la importancia que tiene la cultura" y sostienen que "por encima de todos los obstáculos, seguiremos creando cultura popular".

Tal y como estos agentes recuerdan en el documento, está cerca de cumplirse un año de la declaración del confinamiento domiciliario. Desde entonces, el coronavirus, en mayor o menos medida, no ha hecho más que golpear al sector. "En el último año y debido a la pandemia, han disminuido los principales circuitos para hacer, consumir y disfrutar de la cultura y esta situación ha dejado en un lugar muy difícil al imprescindible ámbito de la cultura", confirman las asociaciones. Ante este panorama, los firmantes del manifiesto aseguran sentir "una indefensión" y una "dejadez" por parte de las instituciones. "Nuestro pueblo es culturalmente muy rico; somos agentes diversos y muy importantes para la vida social. Sin embargo, entendemos que el sector no es tratado con el respeto y la consideración que necesita y merece. Lo que está ocurriendo con la pandemia sanitaria es un claro ejemplo de ello, pero incluso más allá de eso, no tenemos el espacio y la participación que debiéramos en la planificación, programación y gestión cultural del pueblo", consideran las entidades, entre las que se encuentran las escuelas de danza Danco, Zasi, Agurra y Ana Lara, además de los grupos Itxas Argia, Getxoko Paellak, Artibistak, Abian, Zuzterra y Bizkaiko dultzaineroak. También apoyan este movimiento la compañía Input, la fanfarria Kutxus Areatxu, Ekhi Produzioak y las comisiones de fiestas de Algorta, Romo, Andra Mari y Hezetasuneko.

"En lugar de apoyar y dar sustento al sector, tenemos la sensación contraria: cierre de la sala Torrene, falta de interlocución tanto con las comisiones de fiestas como con otras asociaciones culturales, prohibición del uso del espacio público, no facilitar recursos...", añaden los impulsores de este comunicado, que pese a todo, quieren proclamar "claramente que, por encima de todos los obstáculos, seguiremos creando cultura popular".

Apoyos



Desde el Aula de Cultura de Getxo se han ido activando ayudas en este tiempo. Por ejemplo, doce propuestas culturales impulsadas desde asociaciones y empresas locales pasarán a integrarse en la programación municipal a lo largo de este 2021, tras una convocatoria "lanzada en noviembre del pasado año, con el objetivo de fomentar y favorecer la exhibición de proyectos artísticos promovidos o realizados por getxotarras", según explicó el Aula de Cultura. Cerca de 100.000 euros irán destinados a este proyecto. Además, unos 120.000 euros procedentes de los recursos económicos no empleados para las fiestas populares se dirigieron a la concesión de subvenciones para la creación cultural.