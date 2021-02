Escolares de Berango ganan un premio con un proyecto europeo en inglés

C. Zárate

Escolares atienden a la profesora de inglés durante una sesión en el centro berangotarra. C. Zárate

El inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación. Una lengua internacional con más de mil millones de hablantes en todo el mundo. Su conocimiento abre puertas y facilita las expectativas de futuro. Por eso su divulgación y conocimiento en la etapa escolar es uno de los principales retos. Precisamente, de potenciar su uso en el ámbito educativo se encargan plataformas como eTwinning, que forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. Su objetivo es promover el contacto, intercambio de ideas y trabajo colaborativo entre profesorado y alumnado a través de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

En el Estado hay 70.000 docentes registrados en la plataforma y más de 4.300 proyectos en marcha. Uno de ellos es el del colegio Berango-Merana, que ha sido reconocido por un proyecto realizado por alumnado de 3º de Primaria dentro de la asignatura de inglés y en el que han trabajado de forma conjunta con dos centros de Polonia y Grecia.

Un premio que refuerza el trabajo educativo que propuso implantar la docente Maite Elejalde en el centro berangotarra hace tres años. "Los alumnos se motivan y aprenden a comunicarse con otros jóvenes europeos en inglés", expone. Un novedoso sistema educativo con una fórmula de trabajo de gran actualidad. "Se trabaja por proyectos, algo que ahora está muy de moda. También requiere usar las TIC y una metodología colaborativa porque todo hay que hacerlo de forma coordinada con los compañeros europeos", indica.

A nivel particular, Maite es la cuarta vez que gana un premio de estas características. "El método de enseñanza tradicional es más estructurado, en cambio, este sistema conlleva un mayor esfuerzo y trabajo por parte del docente", expone. Sin embargo, la experiencia es satisfactoria. "Es laborioso, pero tiene su recompensa y las familias están muy contentas de los avances de sus hijos", sostiene.

Uno de los resultados más destacados es que los alumnos aprenden la importancia de comunicarse en la lengua de Shakespeare. "Cuando empezamos el proyecto y teníamos que ponernos en contacto con los otros centros les decía: ¿Sabéis polaco vosotros? ¿Saben ellos castellano o euskera?", relata Maite, quien asegura que esta situación les sirvió para "darse cuenta de que el inglés les puede ser muy útil". Precisamente, les ha tocado poner un gran empeño en la tarea para alcanzar el nivel de sus compañeros europeos. "En Polonia, por ejemplo, los escolares tienen un gran nivel de inglés", explica.

Proyecto

El reconocimiento, dentro de la categoría de 7 a 11 años, refuerza la calidad del proyecto berangotarra puesto que para poder optar a él "primero hay que recibir un sello de calidad", destaca Maite. Además, al ser un proyecto correspondiente a la asignatura de inglés, se otorga al alumnado un contexto real en el que practicar la lengua.

En concreto, el proyecto por el que han sido premiados ha sido English with friends is...Fun!!. Tras una primera ronda de presentaciones con los compañeros polacos y griegos, consensuaron una serie de actividades sobre las que profundizar en clase. "Abordamos temáticas como animales, comida, ciudades, etc., que están dentro del temario académico. El objetivo del proyecto ganador era resolver un puzle. Cada vez que terminaban una actividad les dábamos una pieza y seguíamos el recorrido en un tablero. Era una forma de darle al proyecto un punto de interés, emoción y juego", señala Maite. Sobre esta línea, la docente reconoce que a sus alumnos lo que más les ha gustado son las videoconferencias. "Tenían la oportunidad de hablar entre ellos una vez al trimestre y verse las caras", relata. Un sistema de comunicación que se acrecentó el año pasado debido al confinamiento. "No sé las que pudimos llegar a hacer desde casa", concluye. Un Erasmus virtual desde Berango.