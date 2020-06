Getxo entra en bibliotecas y gaztelekus con menos aforo

Getxo - Los espacios municipales de Getxo que aún permanecían con el cartel de cerrado por coronavirus empiezan a abrirse, de manera paulatina, desde hoy: las bibliotecas, los centros de las asociaciones de mayores, el coworking del elkartegi de Las Arenas... De esta manera, sigue la recuperación de las instalaciones y los servicios públicos tras la pandemia, "respetando siempre las recomendaciones sanitarias planteadas por el departamento de Salud del Gobierno vasco", como señalan desde el Consistorio getxotarra.

Por ejemplo, en la tercera planta de la Romo Kultur Etxea y en lo referente al envejecimiento activo, se abrirán los servicios básicos -podología, masaje y peluquerías- del programa Getxo Lagunkoia, para los que desde hoy se podrá solicitar cita previa. De la misma manera, se autoriza la apertura de los centros cedidos a las asociaciones de personas mayores: Ajane, Ibar Nagusien Etxea y Urtealaiak, si bien será decisión de cada una de ellas la fecha de apertura de sus respectivos locales.

Por otra parte, también desde hoy quedan operativos los puestos de lectura y estudio de las bibliotecas municipales. Los centros permanecerán abiertos de lunes a viernes en los siguientes horarios: en el caso de la Romo Kultur Etxea, de 8.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas; y en el de las bibliotecas de Villamonte y San Nicolás, en ese mismo horario, pero solo de mañana. En cada uno de los locales los aforos se limitarán a 35 personas -Villamonte-, 47 -San Nicolás- y 50 -RKE-, en lo referente a los puestos de lectura y de ordenadores, ya que "en ningún caso se abrirán otras salas para estudio", matizan desde el equipo de gobierno. Mientras tanto, en la sala infantil, la sala juvenil y el txikitxoko de la Romo Kultur Etxea, así como en el espacio infantil de la biblioteca de Villamonte, se permitirá el acceso y selección de libros, pero el público no podrá permanecer ni sentarse en éstas, dado que en estos espacios no resulta posible un control constante de las condiciones higiénicas. Tampoco se abrirá el servicio de lectura in situ de prensa diaria y revistas, ni se podrán utilizar las máquinas de autopréstamo y de fotocopias, al tratarse de dispositivos de uso táctil. En cuanto a los ordenadores, solo podrán utilizarse los de sobremesa, respetando siempre la distancia de seguridad.

Asimismo, tanto en el aula de cultura de Villamonte como en el centro de Romo permanecerá abierto también, de lunes a viernes, el servicio de recepción para la atención al público. Eso sí, la devolución de las entradas adquiridas en efectivo para los espectáculos cancelados se realizará únicamente en Villamonte.

el jueves En lo que a los gaztelekus de Algorta y Romo y la oficina de información juvenil se refiere, estos iniciarán su actividad el jueves. Los aforos de estos servicios se verán reducidos a un 60%: en el gazteleku de Algorta solo podrán permanecer al mismo tiempo 25 personas y en el de Romo, 15. La oficina de información juvenil atenderá a las personas usuarias de una en una, no siendo necesaria la cita previa para acudir a realizar alguna consulta.

Más adelante, ya a partir del 20 de julio y hasta el 4 de septiembre se ofrecerá el servicio de ludoteca, por turnos semanales, para niños de entre 5 y 11 años. El horario será de 10.30 a 13.30 horas, y para poder participar es necesario realizar la inscripción previa antes del próximo viernes, indicando el orden de las semanas deseadas.

Por último, hoy también entrará en marcha el servicio de atención al público de Getxolan y el espacio de coworking, con aforo al 50%.