El iurretarra Javi Martínez se proclama campeón de España de autocross

TAn apasionado de los coches que en su día fue piloto de rallyes, el iurretarra Javi Martínez se acaba de proclamar campeón de España de Autocross (CEAX), en la categoría División 1. Se trata de un juego de ordenador de simulación, Asetto Corsa, y por primera vez ha adquirido rango de oficialidad por la Federación Española de Automovilismo.

Las carreras de simulación, conocidas como SimRacing, son carreras virtuales que se disputan a través de una consola o un ordenador. La idea consiste en replicar las sensaciones de conducción dentro de un vehículo, para lo que se requieren hardware y un software adecuados. "Los circuitos se reproducen al milímetro como los de verdad y los coches poseen las condiciones muy similares a la vida real. Esto no es como jugar a la Play Station. Hay que tener un nivel importante para estar con los mejores porque está muy profesionalizado hasta el punto que hay equipos que disponen de ingenieros", explica el flamante campeón y piloto de VSR, equipo profesional madrileño que decidió sacar su versión virtual.

A sus 41 años, Javi, más conocido como Pitu Racing en este mundo virtual, lleva cuatro años tomando parte en este tipo de competiciones. Tras aparcar su BMV 355 e30, vehículo con el que estuvo corriendo rallyes durante tres años hasta 2011 y participó en varias subidas a Urkiola o Montecalvo, entre otras, comenzó a matar el gusanillo de manera virtual. "Correr en la vida real sale carísimo. Empecé a jugar a la consola hace diez años con los amigos al juego Forza de la X-BOX. Se me daba bien y me animé a comprar un PC Gamer para dar el salto a este tipo de campeonatos", repasa, satisfecho sus inicios en el campo virtual.

En la actualidad, VSR cuenta con una veintena de pilotos virtuales que participan en diferentes campeonatos de subidas, rallyes y Autocross. Para proclamarse campeón de España de Autocross Pitu Racing ha participado en las siete carreras del campeonato, que dieron inicio en marzo y concluyeron el pasado 24 de octubre. Con una semana de plazo para preparar las carreras, los pilotos reciben el coche y el circuito para perfeccionarlo. El denominado set up o puesta en marcha del vehículo juega un papel fundamental. Antes de disputarse la última carrera en Mollerussa, el iurretarra ya se habida asegurado el primer puesto. "Una semana antes de que se lleve a cabo la carrera real, nosotros hacemos la virtual. Para lograr un set up bueno del coche igual te tiras cuatro días o más. En las competiciones estamos a las décimas, nadie saca tres y cuatro segundos al resto; va todo muy parejo", asegura, contento con el triunfo que le posibilitará probar un car cross en un circuito real. "Eso va a ser terrible", define visualizando ese momento.

Con un equipo valorado en 10.000 euros instalado en su habitación, Pitu Racing reconoce que hay que dedicarle muchas horas a este mundo virtual. Con épocas en las que jugaba todos los días, el iurretarra no invierte ahora tanto tiempo y lo hace cuando saca un rato libre. "Esto es como el fútbol; si no entrenas, no tienes ritmo y estás lento. He llegado a hacer 1.500 kilómetros a una subida; es de entrenar y entregarle mucho tiempo. No es llegar y besar el santo, hay que ser muy constante", asume el piloto añadiendo que "vivir de esto es imposible".

Pilotos profesionales



Lamenta entre risas que su hijo Enol, de 10 años, "está más pendiente del Fornite y no le gustan los coches, mientras Javi ya piensa en la siguiente prueba. Y es que por equipos, VSR tomará parte el próximo día 9 en el juego iRacing, categoría GT4 en el circuito Spa. "El equipo va primero y vamos a echarles una mano. Divididos por categorías, muchos profesionales como Lando Norris, Alonso y Sainz están corriendo aquí", explica ambicioso y con ganas de seguir disfrutando.

Preguntado por sus objetivos a corto medio plazo, Pitu Racing aseguró que de cara al próximo año quiere tomárselo de una manera más lúdica y sin la presión de tener que tomar parte en todas las pruebas del calendario. "Me apetece cogerme unas vacaciones el año que viene y tomármelo de una manera más tranquila participando en pruebas puntuales", adelantó el SimRacer.

"Conducir en la vida real sale carísimo, empecé a jugar en la consola hace diez años y di el salto a estos torneos"