María Mentxaka ensalza a la mujer deportista zornotzarra con sus fotografías

Fue en abril de 2019, con el objetivo de romper con los estereotipos muy presentes todavía en la práctica deportiva, cuando María Mentxaka presentó una exposición dedicada a las mujeres y el deporte en Durango. Ahora, vuelve a destacar la participación femenina en este campo para romper con las ideas preconcebidas y lo hace mediante Zornotzako Emakume Kirolariak. La muestra fotográfica se desarrollará de forma itinerante por diferentes puntos del municipio comenzando en el polideportivo Larrea, donde ya está abierta, y después se trasladará a diferentes edificios públicos, así como a centros escolares.

"El Ayuntamiento me sugirió la exposición. Tenían la idea de hacer algo así con mujeres deportistas del pueblo; vieron mi trabajo anterior y me plantearon la posibilidad de llevarlo a cabo y ha sido una experiencia muy enriquecedora", valora la fotógrafa, satisfecha con el resultado. Compuesta por 15 fotografías, la muestra pretende como objetivo principal promover el reconocimiento social del feminismo, de las mujeres y de los ámbitos feminizados con una amplia variedad de disciplinas deportivas como fútbol sala, baloncesto, waterpolo, natación, hípica, ciclismo, atletismo, montañismo, pelota, kárate, kick boxing y rugby. Tras un exhaustivo trabajo para seleccionar a las deportistas y poder quedar con ellas, María Mentxaka completó su trabajo en un mes. "Ha habido que contactar, agendar y sacarlas fotografías. Ha sido un proceso un tanto estresante por los tiempos, pero nuevamente he disfrutado muchísimo", reconoce la experta en fotografía deportiva.

Enmarcada dentro de las medidas establecidas en el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Amorebieta, iniciativa remarca "la ausencia en el imaginario social de mujeres deportistas, causa de que niñas, niños y adolescentes carezcan de referentes. Es por ello que esta exposición pretende visibilizar a las mujeres deportistas del municipio, reconocerlas, poner en valor su esfuerzo y dedicación y darlas protagonismo", defendieron desde el Consistorio zornotzarra.

Consultada por futuros propósitos, María Mentxaka ve claro lo que desea realizar a medio o largo plazo. "Me gustaría meterme en algo más completo con una exposición fotográfica que irá acompañada de un documental donde las deportistas podrán contar su historia de otra manera. Vengo trabajando la idea desde hace tiempo ", adelanta, ilusionada con el proyecto.

Subcampeona del Mundo y de Europa de manera individual y por equipos cinco veces campeona del Mundo y tres de Europa en la modalidad de tiro al plato, María Mentxaka dejó la competición oficial hace ocho años para centrarse en la fotografía. Fue a raíz de viajar a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 cuando decidió centrarse en fotografiar diferentes disciplinas deportivas donde las mujeres son las grandes protagonistas.

Vecina de Mungia y residente en Durango desde hace más de una década, el deporte siempre ha estado muy presente en la vida María. Ha practicado fútbol, taekwondo y voleibol, pero en tiro al plato logró sus mayores reconocimientos. Recientemente ha vuelto a sentir su gran pasión. "Tengo unos clientes en el bar que han sacado la licencia y les estoy enseñando en Arrate", salidas con las que "estoy empezando a tirar más a menudo de lo que lo venía haciendo", reconoce con brillo en sus ojos.