Bilbao homenajea a 22 mentores de empresas y comercios, un programa que ayuda a 149 compañías desde 2008

Los padres de las pequeñas empresas de la Villa se han reunido en la casa consistorial en un acto solemne para homenajear su trabajo durante el último año. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha otorgado un reconocimiento a cada uno de los 22 mentores de la XIII edición de Bilbao Mentoring en el Salón Arabe del Consistorio. Las 23 empresas mentorizadas -o mentees- han estado durante el evento y posteriormente, en una íntima recepción con sus mentores en los pasillos del Ayuntamiento.

En el 2008, la sociedad municipal Bilbao Ekintza inició el programa Bilbao Mentoring para promover una fórmula de aprendizaje integral que pone en contacto directo a profesionales de numerosas áreas con pequeñas empresas bilbainas que se encuentren en los escalones más bajos del sector comercial, y que, por supuesto, deseen hacer avanzar a su negocio. A través de una elección detallada de sus participantes, tutorías monitorizadas y talleres con un profundo seguimiento, los mentees adquieren herramientas para una gestión empresarial más eficiente y refuerzan su red de contactos.

Aprendizaje de mentores y mentees



El altruismo de las empresarias y los empresarios responsables de mentorizar a las startups de la Villa fue conmemorado mediante una láminas personalizadas con emplazamientos emblemáticos de Bilbao e ilustraciones originales de tipo retrato, todas estas, obras del ilustrador bilbaino Paul Caballero. Sin embargo, algo que comparten tanto mentores como mentorizados es que esta experiencia fue mucho más de lo que cualquier tributo pueda medir. "Ha sido un proyecto genial y super enriquecedor", ha comentado Iratxe Marian, mentora del programa por su papel como socia fundadora de la empresa MaPa taller de diseño y arquitectura. Para la arquitecta, que fue mentee antes que mentora cinco años atrás, ha explicado que este programa fue "revolucionario" en su trayectoria empresarial. "Tener la oportunidad de hablar desde un entorno de confianza y de respeto ha generado una relación genial" -ha dicho- "Al final, este programa empieza enfocado en lo profesional y lo laboral pero trasciende a lo personal".

Quien no puede estar más de acuerdo es su mentee, Lucía Bonilla, con una sonrisa ha expresado lo feliz que se siente con los resultados que ha tenido el programa en su empresa de ilustración y talleres de pintura Krealu. "Me he sentido muy acompañada, arropada y me ha empoderado. Esto me ha ayudado a coger confianza en mí misma y a creer en lo que estoy haciendo", ha declarado Lucía para casi inmediatamente, destacar la "gran generosidad de Iratxe en todo momento".



Con su conmemoración en mano y una exitosa trayectoria empresarial que lo precede, Ignacio Romera, presidente en Euskadi de la Asociación Española de Mentoring (AMCES), ha expresado que "hoy tiene la parte bonita de sentirse acompañado y reconocido" y que "ha sido maravilloso poder acompañar, estar dispuesto y sobretodo aprender". Su experiencia como mentor ha sido amplia y en el caso de la edición de este año "muy fácil, cómoda y bonita". Romera, al igual que Iratxe Marian, ha destacado el factor humanizante de este proyecto, aquél que lo hace distinto a otros con fines similares. "No hay duda de que en este proceso, aparte de compartir números se comparten huecos profundos de cada uno, se muestran tantas experiencias y vivencias de cada uno que, si eso es real, el vínculo queda", ha expresado.

Así como su empresa ayuda en la capacitación de equipos a tener el control de sus recursos digitales, el programa de Bilbao Mentoring ha ayudado al control y evolución de Amaia García, propietaria de No te pierdas en las redes. Ha dicho que su experiencia se resume en tres cosas: fortuna, agradecimiento y orgullo. "Afortunada de haber podido participar en este programa y compartir este tiempo con Ignacio porque he aprendido mucho, agradecida con Bilbao Ekintza por haber hecho esto posible y muy orgullosa de que reconozcan todo el trabajo que Ignacio ha hecho", ha comentado. Otros programas, según ella, no han tenido tanta trascendencia en cuanto al interés hacia los mentorizados. "Este programa es mucho más humano" -ha dicho para concluir- "Ha sido revelador y me ha reconciliado con la parte humana que muestra que eres tú con tu empresa y tus valores como persona".

Dirigiéndose mentores y mentees, el alcalde ha declarado: "Sois el alma y el motor que hace posible que cada año se siga celebrando Bilbao Mentoring. Es un programa muy querido por el Ayuntamiento y todos contribuís a hacer un Bilbao mejor".