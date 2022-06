Ni el sirimiri se pierde el Pil Pil Urban Festival

No hay posibilidad de entender Bilbao sin el sirimiri y es que esta llovizna tan característica de la capital vizcaina no quiere perderse nunca los grandes eventos que se celebran en la ciudad y por eso ha estado presente este sábado en la segunda jornada del Pil Pil Urban Festival. A pesar de ella, la diversión no se detuvo en el Parque Etxebarria, que es, desde el viernes, el epicentro europeo de la de cultura y el deporte urbano.

Los bilbainos y bilbainas han podido iniciarse en el skate, un deporte ya olímpico que tiene sus orígenes en 1940, cuando algunos surfistas de California, durante los días sin olas se dieron cuenta que no tenían la opción de practicar su deporte favorito y crearon tablas similares a las de surf con ruedas de patines para poder simular hacer surf por las aceras.

También han tenido la oportunidad de conocer el parkour y el freeruning y la calistenia a través de talleres. La mañana se ha desarrollado, por tanto, con normalidad porque, como bien saben los bilbainos y bilbainas, el sirimiri más que enemigo, es amigo. Sin embargo, las fuertes lluvias no lo son. Por ello, ante la previsión de fuertes lluvias para la jornada del domingo, por la tarde se ha tenido que modificar el programa.

LAS MODIFICACIONES



La European Invitational MiniRamp Contest, la competición en la que participan campeones estatales tanto en categorías masculina y femenina, prevista para ayer ha tenido que celebrarse esta tarde. También se han trasladado las eliminatorias, semifinales y finales de la Pil Pil 3x3 FIBA Challenge. De esta manera se ha buscado optimizar la celebración del festival, así como evitar accidentes o cualquier tipo de inconveniente a causa de las lluvias.

Y es que el deporte urbano no tiene freno y Bilbao se vuelca con él. La asistencia a los talleres y a las actividades organizadas ha sido muy positiva y a pesar del sirimiri se han celebrado tanto la final de 1x1 Breaking Pil Pil y la exhibición de Slack Line en la vaguada del parque Etxebarria. Así mismo, los conciertos de Laina, Silitia y Kulto Kultibo, así como las actuaciones de los DJ's, el trabajo de graffiti en el mural de Pablo Astrain y el market de creadores, tampoco van a sufrir modificaciones.