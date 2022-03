"Me ha encantado llegar a Bolueta en tranvía"

Begoña vivió su infancia en el barrio de Bolueta y este viernes no ha querido perderse ese nuevo tramo del tranvía que ha quedado inaugurado. Begoña ha grabado todo el recorrido en su móvil para enviárselo a sus amistades: "Yo lo grabo todo. Es una maravilla", ha reconocido, al tiempo que ha confesado que por dentro se le remueven muchos recuerdos de su más tierna infancia. "Me ha recordado a aquellos viajes que hacíamos en el antiguo tranvía de Arratia, los vagones eran de color amarillo", ha explicado.

Fue en el año 85 cuando, tras la muerte de su padre, se trasladó a vivir al Casco Viejo de Bilbao con su amatxu. "Mi madre cogía el tranvía de Arratia y con cestas solía ir a por carbón a la fábrica de La Baskonia... ¡Vaya tiempos aquellos!", ha contado. Mari Carmen tampoco se ha resistido a sacar fotos en la nueva estación del tranvía en Bolueta. De hecho, ha aprovechado para mandárselas a su peluquera Kati, que no terminaba de creérselo. "Esta mañana he estado en la peluquería y he aprovechado para coger el tranvía y venir a Bolueta. Mi peluquera me decía que no podía ser y le he explicado cómo se está aprovechando el antiguo tramo que se utilizaba para el tren que iba a Durango, a Bermeo...".

Mari Carmen se ha mostrado feliz con la ampliación del tranvía hasta el barrio de Bolueta. De hecho, ella suele aprovechar muchas mañanas para realizar a pie el recorrido por los Caños. "Ver el recorrido por la ría a través del tranvía me ha encantado", ha comentado. A Mari Carmen le ha encantado ver en el recorrido el barrio de La Peña, el puente de Miraflores... la Ría desde una perspectiva que se había perdido y que ahora, sin duda, aporta una nueva imagen de este Bilbao en expasión y constante desarrollo.

Jesús, vecino de Bolueta también ha tomado el nuevo transporte para acercarse al centro de Bilbao. Aunque le parece una buena noticia le ha sorpendido que para acceder a la estación no se aproveche el antiguo acceso al tren. "Ahora nos obliga a dar una vuelta y no entiendo qué necesidad hay. Me ha sorprendido que no se aproveche la misma entrada".

Este mismo viernes ya circulan las primeras unidades, convoyes largos además, que dan servicio a las miles de personas que viven en ese barrio alto y también a los de Abusu, donde ha sido instalada una parada intermedia en las inmediaciones de la Ikastola, con el propósito de captar más usuarios entre la comunidad educativa y escolar.

El objetivo final es ir desterrando poco a poco el uso del vehículo privado para desplazamientos urbanos. Y la parada del tranvía de Bolueta (situada en la calle Tellería, frente a un gran superficie comercial) es uno de los estímulos. Por si fuera poco, la previsión que manejan tanto el Ayuntamiento de Bilbao como el Gobierno vasco -actores principales en el despliegue de la red tranviaria- es aumentar las oportunidades para que más gente se suba al transporte público.