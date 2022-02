Herramientas más rápidas y fáciles para pagar tasas y recibos

EN 2021 varios ayuntamientos vizcainos decidieron dar a sus vecinos la opción de pagar recibos mediante Bizum. Santurtzi, Getxo, Derio o Leioa son algunos de los municipios que pusieron en marcha esta modalidad de pago. En 2022, otras localidades vizcainas como Muskiz, que lo ha implantado este mes, o Bermeo, que lo hará a partir de febrero, se han sumado también a ofrecer a sus vecinos la opción de abonar recibos mediante el Bizum.

Al igual que un regalo, una comida o sencillamente un café, ahora los vizcainos pueden también pagar sus recibos y tasas al ayuntamiento mediante el pago por Bizum. Santurtzi lleva desde marzo del pasado año ofreciéndo a los santurtziarras esta modalidad de pago. Desde que se instauró esta posibilidad, el Consistorio ha recibido a través de Bizum un total de 529 operaciones por un importe de 56.286,32 euros. Se trata de operaciones, no de usuarios, ya que al no ser necesario darse de alta, desde el Ayuntamiento señalan que no pueden contabilizar el número de personas físicas que realizan el pago a través de este método.

El concejal de Economía y Hacienda del Consistorio santurtziarra, Joseba Ramón, señala que "la implantación de Bizum ha supuesto un paso importante para facilitar a la ciudadanía el pago de recibos municipales. Entendemos que es una herramienta que hace más fácil un trámite que, aunque no sea especialmente complicado, puede conllevar el trasladado a una entidad bancaria y una cierta pérdida de tiempo que evitamos con este sistema". Según cuenta, "la aceptación ha sido muy buena y estamos constatando que el uso va en aumento".

En Derio apenas llevan dos meses con este método de pago, y desde su Ayuntamiento indican que "poco a poco" confían en que el uso del Bizum para el pago de tasas y recibos en la localidad vaya en aumento. Por el momento, este Consistorio analiza el número de pagos que reciben a través de la Pasarela de Pago del Gobierno Vasco, en el que se contabilizan los pagos con tarjeta, los pagos con Bizum y también aquellos que se realizan desde las aplicaciones de las propias entidades bancarias. En este último mes, han sido 19 los pagos recibidos aunque confiesan no saber el número exacto de operaciones realizadas a través de Bizum. El Ayuntamiento de Leioa, por su parte, comenzó a dar esta opción de pago a sus ciudadanos en febrero de 2021. "Entendimos que era un sistema que en el ámbito privado estaba funcionando muy bien, se había extendido a ONG y comercios y como sector público no queríamos quedarnos fuera", afirman. Sin embargo, cuenta que esta forma de pago tenía "una serie de handicaps", ya que en aquel momento "no permitía la automatización completa del proceso", pero que aún así decidieron "apostar por ello". Ahora, con el proceso automatizado, desde el Consistorio señalan que "ha habido un incremento en su uso". Respecto a las operaciones que más asiduamente realizan los leiotarras a través de Bizum, indican que son las multas o los de un impuesto de circulación. "El pado de la contribución, el IVI, son cuestiones estructurales que, por el momento, no se pagan habitualmente mediante Bizum", detallan, aunque dicen no tener un informe en el cual puedan analizarse estos aspectos.