"Como vecino de Somera, las imágenes del vídeo me parecen muy duras"

Un videoclip ha sido la gota que ha colmado el vaso para los vecinos de la calle Somera. 2:23 minutos de vídeo en los que unos jóvenes aparecen trapicheando en los mismos sitios donde han denunciado los vecinos. La grabación se publica en Youtube dos meses después de que los residentes en esta zona, comerciantes y hosteleros de Somera se echaran a la calle para pedir actuaciones globales que permitan revitalizar la zona, con muchos comercios cerrados y problemas de convivencia, ahora vuelven a quejarse por la impunidad con la que viven algunas personas. En ella, se dejan entrever algunas situaciones que los vecinos vienen denunciado en sus calles desde hace tiempos.









"Con ese vídeo se están jactando de lo que hacen delante tanto de la Policía como de toda la gente y de que no pasa nada por hacerlo", denuncia un vecino que prefiere mantener en secreto su identidad y que, además, cuenta con un comercio en la calle Somera. "Sentimos que esto no se acaba nunca, se avisa a la Policía y parece que no pasa nada, que seguimos igual, y ahora para más inri, cogen y suben ese videoclip. Es alucinante", añade indignado.

"Estamos llamando un montón de vecinos cada dos por tres [a la Policía Municipal], pero hacen caso omiso. Para que luego digan que no es una zona insegura, que aquí no pasa nada, son cosas que nos sorprenden porque quien lo dice no vive aquí y no lo ve todos los días", destaca. Este vecino cuenta con un comercio en la calle Somera e indica que "da un poco de inseguridad quedarte ahí a las ocho solo cerrando".

"Cada vez hay menos comercios y están ellos ahí; hay veces que cuando vienes a las ocho de la noche, que está más apagado todo, encima que hay menos iluminación en nuestra calle porque no han puesto ningún tipo de iluminación de Navidad, sí que da un poco de inseguridad quedarte ahí a las ocho solo cerrando". Otro de los vecinos, que también prefiere no desvelar su identidad, apunta que "es un vídeo que no ha gustado", aunque apunta que los jóvenes "tienen todo su derecho" a crear un videoclip y subirlo.

Imágenes duras



"Por una parte considero que son unos chavales que se buscan la vida con esto de la música y bueno, te puede gustar más o menos pero tienen todo el derecho a hacer el vídeo que les dé la gana. Yo no voy a ser el que les censure eso, otra cosa es que como vecino de Somera a mí las imágenes del vídeo me parecen muy duras", destaca.

"Es una de las muchas realidades que hay en la zona, eso sí que pasa, se trapichea y son cosas que vemos los vecinos todos los días, cómo se mueve el dinero, cómo entran en portales con una tarjeta de crédito, cómo utilizan algunos buzones para guardar la droga... Esa es una realidad y a nada que pases por aquí la ves. Pero es verdad que es una de las muchas realidades que hay en esta calle", apunta. "Eso lo puedes poner en el lado negativo, pero en esta calle también hay lado positivo, también hay cosas buenas. Hay dos kultur elkartes, está el local también del sindicato de la vivienda que está para ayudar a la gente que tiene problemas", añade. "Es como que siempre se da la imagen negativa y ese vídeo puede ayudar a eso, pero Somera es eso y muchas cosas más".

Asimismo, este vecino de Somera hace una reflexión sobre el videoclip que va más allá que lo que aparece de forma representada en él e indica que "ojalá todos los jóvenes que están en esta esquina trapicheando se dedicaran a hacer música y vídeos".