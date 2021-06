Un foro municipal LGTBI trabaja de forma discreta en Bilbao hace año y medio

Cuando falta pocos días para la celebración del día del orgullo LGTBI, empañado por las últimas agresiones en Amorebieta y Basauri, el pleno del Ayuntamiento de Billbao se ha pronunciado a favor de este colectivo y ha debatido diferentes acciones para dar cobertura a estas personas. En este contexto, la concejala de Igualdad, Nekane Alonso, ha dado a conocer la existencia de un foro de diversidad, con participación de grupos LGTBI de la ciudad, que trabaja sin darse a conocer desde hace año y medio con el objetivo futuro de elaborar un plan local sobre este colectivo.

Esta iniciaitiva es fruto de un acuerdo de pleno y avanza ya en la elaboración de plan sobre el colectivo LGTBI. En 2019, el pleno del Consistorio aprobó un acuerdo para la "consolidación de Bilbao como una ciudad libre de discriminación y violencia hacia el colectivo LGTBI", y el gobierno municipal avanzó que en 2020 tenía previsto reunirse con el colectivo para estudiar la creación de un foro de participación, aunque hasta el pleno de hoy no se había revelado la creación de este lugar de encuentro.

Por este motivo, la concejala del Área de Igualdad, Nekane Alonso (PNV), no ha considerado oportuno aprobar la propuesta de EHBildu para crear un Observatorio contra la LGTBIfobia en Bilbao. Alonso ha indicado que en el foro participan el área municipal de Igualdad y "distintas sensibilidades" del colectivo LGTBI de la capital vizcaina, que en año y medio han celebrado cuatro sesiones de trabajo, la última de ellas la semana pasada.

La edil del equipo de gobierno ha dicho que "no ha sido fácil" superar las "desconfianzas y recelos" del colectivo hacia la institución municipal y ha asegurado que hasta ahora el foro "no ha querido hacer público" su funcionamiento, y que los representantes del colectivo LGTBI "no ven necesaria" la participación en el mismo de los grupos políticos, tal y como se había solicitado.

Alonso ha indicado que el foro se ha configurado por ahora como un "espacio de conocimiento y reconocimiento mutuo" y que actualmente trabaja en la "conceptualización" de lo que debe ser el propio foro, con el propósito de ir definiendo unas líneas de trabajo a medio y largo plazo que conduzcan a un futuro plan municipal de diversidad que dé cobertura al colectivo LGTBI.

POLICÍA MUNICIPAL

Ha dicho que el foro, que es "abierto", "no pretende suplantar a nada ni a nadie", y ha remarcado la intención del gobierno municipal de "seguir trabajando en el foro de manera conjunta con el colectivo desde el respeto y la confianza mutua". Entre los trabajos que ya ha avanzo se encuentra la creación de una unidad de víctimas LGTBI en la Policía Municipal y ya se ha puesto en contacto con el colectivo.

El concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta que ha defendido ante el pleno la creación de un Observatorio contra la LGTBIfobia en Bilbao, ha expresado, "como miembro de la comunidad LGTBI", su "tristeza" por el hecho de que el gobierno municipal haya rechazado crear el Observatorio y no se lleven a cabo "políticas municipales reales para avanzar en los derechos" de este colectivo.

"Hay buenas intenciones pero mi grupo quiere acciones", ha añadido Zubizarreta, antes de señalar que respalda el foro creado, aunque ello "no puede ser excusa" para no poner en marcha más políticas de diversidad.

Alonso ha puntualizado que el gobierno municipal no está en contra de ese Observatorio, aunque entiende "ahora no es el momento" puesto que el Gobierno vasco ya trabaja en un Observatorio para la comunidad y que el Ayuntamiento de Bilbao colaborará en la iniciativa.

El alcalde, Juan Mari Aburto, ha señalado que todos los grupos municipales están de acuerdo en apoyar al colectivo LGTBI y en "condenar con firmeza y rotundidad" los ataques homófobos que se produzcan contra este colectivo, que, ha dicho, "es parte indispensable de nuestra comunidad".

El acuerdo ha sido adoptado con los votos a favor del gobierno municipal (PNV y PSE-EE) y del PP, mientras que han votado en contra EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, grupo que ha considerado "necesario e importante" crear un Observatorio específico en Bilbao.