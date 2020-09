Portugalete ya echa de menos a Gorka Echave

Portugalete se despertó ayer triste por la noticia de la muerte del edil de Servicios, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, el socialista Gorka Echave a los 53 años. Este trágico final llega en un momento especialmente inesperado, puesto que, recientemente, Echave se había recuperado del covid-19. Afiliado al PSE desde 1987, actual secretario general de la agrupación socialista y concejal en el Ayuntamiento desde 2003, la figura de Gorka Echave era apreciada por muchos portugalujos, desde sus compañeros en el Consistorio y hasta diversas asociaciones y particulares de la noble villa, el lugar en el que nació, creció y, desgraciadamente, murió muy pronto.

Ayer no había colores políticos en Portugalete, todos se sumaban al negro del luto por haber perdido a un compañero al que le quedaba mucho por vivir. "No tenemos palabras para describir el dolor que ahora sentimos por esta terrible pérdida. Se nos ha ido un compañero, una gran persona y un buen amigo. No esperábamos que la vida nos arrebatase tan pronto a Gorka, a sus 53 años. Nos sentimos rotos", declaró Mikel Torres, alcalde de Portugalete quien a lo largo de sus mandatos ha tenido en Echave a uno de sus fieles compañeros de camino. Por su parte, el exlehendakari Patxi López hizo visible en redes sociales su pesar por el fallecimiento de su compañero. "Inesperado y duro mazazo para la familia socialista de Portugalete. Ha fallecido Gorka Echave. Nuestro secretario general. Un abrazo a toda su familia y a todos sus amigos que le echaremos de menos siempre", tuiteó López. La consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, también tuvo un recuerdo para Echave. "Se nos ha ido un socialista por encima de todo. Echaremos de menos su permanente disposición y su enérgico compromiso. Un abrazo muy fuerte a su familia, a Ana, y a todos los compañeros de Portugalete".

"CERCANO"

La conmoción fue el denominador común en todos los grupos que conforman el Ayuntamiento. "Hemos perdido a un gran jarrillero. Gorka era una persona con un gran sentido del humor, muy cercano y que nunca rehuía el debate. Nos deja un vacío enorme", explicó Txema Ezkerra, portavoz jeltzale en el Consistorio portugalujo. "Hoy es un día triste porque, ante todo, se nos ha ido un compañero. La muerte de Gorka es un palo para todos", declaró Mercedes Morales, edil de Podemos. Asimismo, Iker Gil, portavoz de EH Bildu Portugalete puso en relieve el carácter afable de Echave. "Siempre tenía una sonrisa en la cara y era muy cercano en el trato. Desde la distancia política que teníamos, considero que personas como él son muy necesarias en la política municipal", apuntó Gil. En el mismo sentido se pronunció José Ramón Navarro, edil del PP en Portugalete. "Hemos perdido a un gran compañero al que echaremos mucho de menos. Era dialogante, cercano en el trato y siempre escuchaba las propuestas, las analizaba y ofrecía sus pros y sus contras. Va a ser complicado encontrar alguien como él", expuso Navarro.

