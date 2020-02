Los chollos se hacen con el Casco Viejo

UNA vez más, los chollos salen a la calle. Como es tradición desde hace 31 años, el Casco Viejo acogió ayer, y lo hará hasta hoy, el mayor outlet al aire libre más antiguo de Euskadi: el Ganga Market, una actividad tradicional impulsada por la asociación de comercios, empresas y hostelería de la zona, Zazpikalea, con el apoyo del Ayuntamiento De Bilbao, que pone al alcance de los consumidores productos de calidad a precios muy atractivos por su bajo coste, dos veces al año.

"Siempre que puedo me levanto pronto para que, cuando las tiendas abren, ver los descuentos que ofrecen", dijo Amelia Bollín mientras paseaba por el epicentro del Casco Viejo bilbaino cargada con unas cuantas bolsas. Y no era para menos porque más de 200 comercios, sin que la lluvia les aguase el día, sacaron a la calle sus mejores artículos de la temporada otoño-invierno a precios irresistibles.

"Llevamos, por lo menos, más de diez años participando en esta iniciativa que nos ayuda a darnos a conocer. La gente se interesa por nuestros productos porque saben que todo lo que tenemos es de calidad", contó Ana Begoña Fernández a las puertas de su establecimiento, María Herrero. En su puesto está acompañada por otras dos personas que, en caso de aglomeración, le ayudan a sobrellevar mejor la jornada que concluirá hoy con buenas previsiones. "Tenemos descuentos de hasta el 70% en bolsos, ropa, calzado... Hay gente que sabe que nos sumamos al Ganga Market y ha esperado a que algunos de los productos estén rebajados", comentó.

A poco más de cinco pasos, justo enfrente, se sitúa Óptica Jesús, un establecimiento con 65 años de vida que, al igual que el resto, solo ofrece artículos de calidad y es un referente de óptica en todo Bilbao. Eider Txarroalde, gerente y presidenta de la Asociación de Comerciantes de Casco Viejo de Bilbao, se puso tras el mostrado" que sacaron a la calle con las gafas que tenían expuestas hasta ayer en el interior del local. "Hemos sacado los restos que teníamos para empezar con la nueva temporada. Los clientes aprovechan el producto bueno a precio de ganga porque también tenemos gafas de firma", explicó Txarroalde, quien confesó que nada más abrir, a primera hora de la mañana, vendieron el primero de los cerca de 300 artículos que tenían en stock. "La gente que viene sabe que si lo hace más tarde igual no encuentra lo que quiere porque tenemos solo un artículo de cada cosa", apuntó la presidenta de la asociación. Esta, ya no como comerciante si no como portavoz de todos los de su sector, opinó que este proyecto "es una oportunidad para todas aquellas personas que, por cuestiones económicas, no pueden hacer frente a precios tan elevados y ahora pueden conseguir unas gafas con una rebaja de hasta el 90%".

Cita importante El Ganga Market se traduce también como los últimos coletazos de las rebajas. A lo largo de los años, se ha convertido en una de las citas más importantes del año en el panorama comercial, tanto por la cantidad como por su calidad. Durante las dos jornadas previstas, bilbainos y visitantes se encontrarán con artículos de moda y complementos para todos los públicos.

Deye Moda Infantil, ataviada con una carpa que "le da mayor visibilidad", acaparó la atención de las madres y abuelos para vestir a los más pequeños. "Sacamos lo que nos ha quedado de las rebajas y tenemos todas las tallas", señaló su responsable, Eukene Florín Martín, mientras atendía a sus clientes a quienes también asesoraba. Lo mismo hacía Rosa Pardo, de Boutique de la Media, que sus "productos atemporales" siempre captan la atención de su clientela habitual.

Los dulces también estaban rebajados en este dinamismo por impulsar los comercios de la ciudad. Le Chocolat, con Natalia Melero al frente, endulza a los más golosos de la villa con golosinas y chocolates, entre otras cosas, para regalar o, simplemente, para darse un capricho. "Opino que es una de las mejores iniciativas que se hace por los comercios y nosotras no paramos en ningún momento. Mucha gente tiene reparo en entrar a las tiendas, pero si se lo pones en la calle, ya no se resiste nadie", apostilló.