Loiu no abrirá las noches de la UEFA sin acuerdo

BILBAO - El Aeropuerto de Bilbao no abrirá las cuatro noches de la Eurocopa 2020 si no hay acuerdo entre la dirección y los trabajadores. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aseguró ayer que "no hay imposición" de la UEFA, simplemente hubo "un acuerdo para que hiciéramos esa solicitud". En todo caso, Aburto señaló que "abrir cuatro días de 366 no es incompatible con el derecho al descanso general".

El debate sobre la apertura del aeropuerto durante la Eurocopa fue planteado por EH Bildu, cuyo concejal Asier González defendió que no se abra la terminal de Loiu durante esas cuatro noches para respetar el derecho al descanso de los vecinos del área de influencia del aeropuerto, donde viven 20.000 personas, y la decisión de los empleados del aeródromo de no querer trabajar esas noches.

El concejal de Desarrollo Económico, Xabier Ochandiano, le contestó que Bilbao presentó a la UEFA su candidatura para ser sede de la Eurocopa en un proyecto con "dos aeropuertos", Loiu y Foronda, y que eso no ha cambiado. No obstante, en el acuerdo firmado con el Ayuntamiento, la UEFA pidió que se solicitase una apertura del Aeropuerto de Bilbao "absolutamente excepcional" durante las cuatro noches de partidos, como así hizo el Consistorio, según indicó Ochandiano. En cualquier caso, los operarios del aeropuerto decidieron no trabajar durante dichas noches. Por ello, "si no hay acuerdo, no abrirá, y no pasa nada" dijo el concejal que mantuvo que "la sede es 24 horas y eso está garantizado".

El concejal de Elkarrekin Podemos Xabier Jiménez dijo que, aunque se hable solo de cuatro noches, los vecinos de los municipios del entorno del aeropuerto solo tienen "cinco horas y cincuenta minutos sin aviones al día" y la portavoz del PP, Raquel González, se mostró a favor de la apertura como una excepcionalidad. - O. Sáez