Ugao difunde su historia en una ruta con 8 códigos QR

"...et yo mando et tengo por bien, y es la mi merced que la dicha villa se poble et cerque en el lugar do dicen agora Ugao, et que de aquí adelante haya nombre Villanueva de Miraballes". Es una destacada parte de la carta de la puebla con la que el infante Don Juan, Señor de Bizkaia y, por entonces, futuro rey de Castilla, otorgó el 4 de marzo de 1375 la fundación de una villa bajo el nombre de Villanueva de Miraballes, a petición de los hombres buenos, tanto hijosdalgo (hidalgos) como labradores de la Comarca Ceberiana (Zeberio) y con un doble objetivo: la protección y resguardo de la población ante el clima de inestabilidad surgido a raíz de la crisis de mediados del siglo XIV y el beneficio económico que reportaría la centralización de la actividad comercial derivada del tránsito del Camino Real entre Castilla y Bilbao.

Y justo 647 años después de ese acontecimiento los actuales dirigentes de la villa, ahora llamada Ugao-Miraballes, presentaron un novedoso producto turístico para dar a conocer y poner en valor su pasado, su historia y su patrimonio. El acto tuvo lugar la tarde del viernes en el ático del Palacio Jane y tuvo como invitado de honor al mismísimo infante Don Juan -encarnado por el actor ugaotarra Ernesto Fernández- que no dudó en afirmar ante los asistentes: "Yo fundé esta villa y, por supuesto, yo tenía que estar aquí hoy". El alcalde, Ekaitz Mentxaka, como buen anfitrión dio la bienvenida a tan destacada personalidad a quien aseguró que "la villa que fundó hace 647 años sigue gozando de muy buena salud y tiene un gran futuro por delante". De las bondades de las gentes que hoy en día pueblan la localidad, aseguró que "tenemos un gran sentimiento de pertenencia a Ugao-Miraballes" y muestra de ello es que "todos los años celebramos el cumpleaños de la villa con actividades arraigadas y otras más novedosas". Y en esta ocasión se ha querido poner el foco en el turismo a través de la iniciativa Conoce Ugao por tu cuenta. "Somos realistas. No vivimos del turismo, pero a lo largo del año nos visita mucha gente por distintos motivos como, por ejemplo, participar en las visitas guiadas a los restos del Cinturón de Hierro o el Centro de Interpretación Histórica", explicó el alcalde. Sin embargo, "nos dimos cuenta de que no estábamos llegando a la gente que viene por su cuenta".



Vídeos en 8 códigos QR



Para todos ellos y también "para nuestros propios vecinos" se ha diseñado un nuevo producto de promoción turística "que permite conocer nuestra historia de manera didáctica, sencilla y divertida" a través de 8 paneles con códigos QR "que posibilitan ver vídeos cortos, de unos 2 minutos de duración, a través del lector descargado en el teléfono móvil", explicó el primer edil.

Cada uno de los montajes audiovisuales está disponible en tres idiomas -eueskera, castellano e inglés- y su contenido ofrece un resumen de la historia y los datos más importantes referentes al punto o espacio de la villa donde se encuentran. Eso sí, dos de los vídeos ofrecen información algo más general. Uno de ellos es el código QR de la Casa Consistorial que explica los acontecimientos que dieron lugar a la fundación de la villa el 4 de marzo de 1375, su ubicación y consideración de localidad estratégica en la ruta comercial entre Burgos y Bilbao, los hechos acontecidos durante la Guerra Civil o la transformación que sufrió tras las inundaciones de 1983.

Un segundo código está dedicado a los barrios que existen fuera del casco urbano: Udiarraga, donde se hallaba la ermita primigenia dedicada a la patrona de la villa y en donde aún se puede ver el bello caserío Udiarraga Andekoa del siglo XVII; y Markio, barrio ubicado bajo el macizo del Ganegorta y en donde se alza la ermita de San Juan, patrón del barrio. Joyas para visitas siempre que quieras, a tu aire.