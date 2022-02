Basauri analizará más opciones para el ascensor de El Kalero

El Ayuntamiento de Basauri analizará otras soluciones técnicas para poder construir el ascensor de El Kalero. Tal y como han explicado desde el equipo de gobierno, existe un compromiso para construir un elevador en el barrio, pero según han concretado, "las comunidades de vecinos propietarias del terreno en el que estaba previsto construirlo no han dado el permiso para realizar catas al Ayuntamiento", por lo que ahora se deben buscar otras posibles soluciones.

Las y los responsables municipales han querido reiterar de nuevo públicamente su compromiso con los vecinos del Kalero para construir este ascensor. "Nuestra compromiso de construirlo sigue intacto, pero hay dificultades ajenas a nuestra voluntad que lo están retrasando", argumentó Asier Iragorri, alcalde de Basauri, quien, como muestra de ello recordó que "en el presupuesto municipal de 2022 se ha incluido una partida de 60.000 euros para la redacción del proyecto".

El alcalde explicó que el Ayuntamiento de Basauri "necesitaba el permiso de las comunidades de vecinos propietarias del terreno donde estaba previsto construirlo pero que, pese a las reuniones previas que hemos mantenido nos han comunicado que no nos autorizan a realizar catas sobre el terreno". En relación a esto, concretó que descartan "de plano expropiarles el terreno, ya que se crearía una ambiente social no deseable que querernos evitar y, además, eternizaría el conflicto con pleitos que retrasarían aún más la construcción del ascensor".

"Para posibilitar que la construcción del ascensor sea una realidad en el menor plazo posible", Iragorri adelantó que seguirán manteniendo conversaciones con las comunidades de propietarios "a fin de intentar que den su permiso y, paralelamente, analizarán otras posibles soluciones técnicas". No obstante, reconoció que no va a ser fácil, "porque la mayoría de las otras opciones estudiadas hasta el momento pasan porque esté ubicado en el mismo entorno del inicialmente propuesto, con lo cual nos podríamos volver a encontrar con la negativa vecinal o no son soluciones completas desde el punto de vista de la accesibilidad".

Según precisó, "cuando se realizó el estudio de viabilidad para identificar la mejor solución técnica de cara a construir un ascensor en Karmelo Torre se plantearon tres alternativas, entre las cuales la más idónea resultó ser esta que no ha recibido el permiso de las comunidades". Con esta propuesta, "se salvan las mayores pendientes de la calle Karmelo Torre, donde la pendiente tiene un máximo de casi el 19%". Además, "tanto el Centro de Salud como la Asociación de Jubilados quedarían bien comunicados con las zonas altas de la calle Karmelo Torre".

Desde el equipo de gobierno incidieron en que "en las otras dos la solución de accesibilidad no era completa". Y es que "no es cuestión de que no contemplemos una de la otras propuesta porque tenía tener más coste como han señalado algunas fuentes, nada más lejos de la realidad, sino que esa propuesta cuyo precio era más elevado no solucionaba al 100% la accesibilidad y ese fue el motivo inicial de descartarla".

El vecindario de la zona de Karmelo Torre, con el apoyo de Kareaga Auzo Elkartea inició en 2019 una recogida de firmas para protestar por la falta de accesibilidad. Desde entonces son muchos los vecinos que están pidiendo que se construya un ascensor que ayude a mejorar la accesibilidad.