Andoni Cintado revalida el oro nacional de taekwondo

Andoni Cintado, joven natural de Zeberio, ha conseguido revalidar, por cuarto año consecutivo, el Campeonato de España absoluto de taekwondo en la categoría de -80kg. Se trata de un nuevo éxito en una temporada muy importante para el deportista tras adoptar, el pasado verano, una decisión determinante para su prometedor futuro: dejar el club Deportivo Olimpo Sedaví, donde durante cuatro años ha crecido y mejorado como deportista tanto a nivel técnico como psicológico y trasladarse a Madrid después de ser aceptado en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes. "Era el momento de asumir nuevos objetivos y apostar al 100% por el taekwondo. Si quiero tener aspiraciones, estoy donde tengo que estar", afirma con convicción.

Y el 2022 no ha podido empezar mejor. Cintado acudió al campeonato celebrado el 29 de enero en la localidad alicantina de Nucia como representante de la Federación Valenciana de Taekwondo, a la que aún pertenece, y como principal rival a batir de su categoría. Tanto es así que "en general, no ha sorprendido mi victoria", asegura, pero desde su perspectiva "no fue, para nada, una competición fácil, me tuve que emplear a fondo porque los tres combates que disputé estuvieron muy reñidos", afirma. El primero de ellos, contra David Plaza de la delegación de la Comunidad de Madrid, "me preocupaba bastante, porque es un chico muy joven, con mucha proyección y ganas, pero pagó un poco su inexperiencia". Tras esa victoria, Andoni Cintado se enfrentó sobre el tapiz a Ramón Ruiz Domenech, de la Federación Catalana, y "contra el que me he enfrentado muchas veces y había perdido siempre, menos en las dos últimas ocasiones". El combate "fue muy ajustado y gané por muy poco", reconoce.

En la final se encontró a Raúl Corredor, de la Federación Madrileña y el combate "fue de impacto". Cintado empezó por delante, "pero en el último asalto iba perdiendo y a falta de 20 segundos conseguí, de nuevo, ponerme por encima y ganar 16-15", un resultado muy ajustado y que le llevó a subirse, de nuevo, a lo más alto del podium nacional en su categoría. A nivel deportivo, la satisfacción fue plena. "Acabé muy contento. Ha sido uno de los Campeonatos de España más reñidos que he disputado", asegura. Y a nivel personal, fue además una competición muy especial. "Volvía a la Comunidad Valenciana, donde he pasado los cuatro últimos años de mi vida, antes de mi traslado a Madrid. Me reencontré con compañeros, con mi antiguo entrenador, con amigos y también estuvo mi novia. Mi aita y mi ama se desplazaron desde Euskadi junto a mi hermana, que también competía. Fue muy especial y pudimos celebrarlo el domingo comiendo juntos una paella". Fue, sin duda, un premio adicional para un deportista que ha elegido una disciplina muy exigente que requiere esfuerzos extra "como las dietas que hay que hacer antes de una competición para cumplir el peso de la categoría".

Objetivos de la temporada

El cuarto Campeonato de España absoluto de -80 kilos es solo el primer objetivo de una temporada en la que Andoni Cintado espera poder disputar otras dos citas relevantes : el campeonato de Europa que se celebrará en Manchester y el Mundial. Acudir y participar en más competiciones internacionales es lo que está consiguiendo el joven zeberiotarra tras su ingreso en Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes para, así, sumar puntos en el ranking mundial. Y la apuesta está ya dando sus frutos, "ya que antes estaba en el puesto 125 y ya he subido al 49", mientras que en el ranking olímpico estoy algo más arriba del 60 y para optar al Grand Prix hay que estar entre los 32 primeros".

"Ha sido el campeonato de España más reñido de los últimos años y, sobre todo, la final que fue de impacto"