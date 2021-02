Javi Conde: "Trabajaremos para situar al deporte adaptado vasco donde se merece"

El basauritarra Javi Conde ha sido elegido presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado. El medallista paralímpico se pone como tarea principal el seguir avanzando en el reconocimiento del deporte adaptado.

Recientemente le han nombrado presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Imagino que ha recibido este nombramiento con gran ilusión.

—Estoy muy contento con el nombramiento como presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, como no puede ser de otro modo. El proceso electoral ha sido complicado y la otra candidatura también tenía posibilidades, el último mes ha sido muy duro, pero lo afronto con muchas ganas e ilusión.

¿Le costó decidirse y aceptar el cargo?

—Hace unos meses me hicieron la propuesta y al principio no lo tenía claro, con el paso del tiempo me fui animando y tomé la decisión de presentarme. Sin duda, lo más importante es tener un buen equipo alrededor y creo que lo hemos conseguido, por lo que será más sencillo llevar a cabo este trabajo tan ilusionante.

¿Cuáles van a ser los objetivos que se marca como presidente?

—Los principales objetivos de nuestra federación van a ser el tener una buena comunicación con las federaciones estatales, territoriales y el Comité Paralímpico Español. Por otra parte, nos hemos propuesto renovar el programa de tecnificación con BAT Basque Team. También creemos que es muy importante tener un contacto directo con los clubes y deportistas de alto rendimiento y tecnificación. Y por encima de todo, trabajar para situar al deporte adaptado vasco donde se merece. El programa es mucho más extenso, pero esos son algunos de los objetivos más destacables.

Imagino que la situación no está ayudando a seguir dando pasos importantes dentro del deporte adaptado. ¿Cree que ha ido a mejor?

—El deporte adaptado ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos 25 años. Sin embargo, queda mucho por hacer y por reconocer. Aún debemos conseguir la homologación de derechos de los deportistas en todos los estamentos, instituciones, etc.

¿Continuará desarrollando su labor dentro del Club Bertako Javi Conde, en Basauri?

—Continúo como presidente del club y trabajando a diario con el equipo, en los entrenamientos que realizamos cada día.

En este sentido, se esfuerzan al máximo para que las y los deportistas del club puedan desarrollarse deportivamente. ¿Cómo está actualmente la salud del club?

—A nivel de club ha sido un año muy complicado, pero en el que a pesar de las dificultades, hemos mantenido un alto nivel con el título de campeones de España 2020 tanto en cross como en pista al aire libre. Ha sido un trabajo incansable por parte de atletas, familiares, entrenadores y junta directiva, organizando carreras para que las y los atletas pudieran seguir motivados. En esto nos ha ayudado mucho y le hemos sacado rendimiento al circuito permanente de cross que tenemos en Lapatza.

¿Se ha notado mucho la pandemia?

—La pandemia está haciendo mucho daño al deporte adaptado con la paralización de muchas actividades, deportistas que llevan casi un año sin poder entrenar y con pérdidas de licencias que va a costar recuperar.

Otro aspecto muy importante dentro del club de Basauri son los valores que defienden; la inclusión...

—Además de los valores más típicos del deporte, como pueden ser el compañerismo, el trabajo en equipo, la humildad, el esfuerzo€ intentamos que las y los deportistas y el propio club siempre defiendan valores como los que ha nombrado. El reconocimiento del deporte adaptado es una de nuestras señas de identidad, siempre hemos luchado por ese objetivo y mientras no se cumpla, lo seguiremos haciendo.

A lo largo de estos años el club ha ido creciendo y ahora, podría decirse que es un referencia dentro del deporte adaptado, no solo por los resultados.

—Intentamos hacer las cosas bien y que las personas que estamos dentro del club, tanto el cuerpo técnico o directivo, así como las y los deportistas sientan que esto es de verdad, porque lo es. El esfuerzo es el mismo y la seriedad también.

