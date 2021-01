Basauri podría suspender de forma cautelar los permisos a las nuevas gasolineras

El Ayuntamiento de Basauri regulará la implantación de gasolineras, electrolineras y actividades análogas en suelo residencial mediante un plan especial. Esto puede provocar la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de actividad en suelo urbano residencial o en sus inmediaciones, hasta su entrada en vigor definitiva.

En este sentido, "las conclusiones y criterios que se establezcan en este plan especial determinarán si el proyecto de gasolinera solicitada en San Miguel o cualquier otro proyecto para esa misma actividad en cualquier punto del municipio que se presente en el futuro pueden llevarse a cabo o no", indican responsables municipales. No obstante, hasta que se regule, podrían paralizar el citado proyecto, aunque todavía no está confirmado.

Desde el Ayuntamiento de Basauri han dejado claro que "cualquier medida restrictiva que se quiera implantar deberá estar perfectamente motivada y ser adoptada conforme al procedimiento legalmente establecido". Tal y como explican, "ante el futuro despliegue de infraestructuras asociadas a las energías renovables y la implantación de más estaciones de servicio propiciada por una nueva legislación en materia de hidrocarburos más flexible", se quiere garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que se ha decidido regular la implantación de este tipo de actividades.

Se tratará de una regulación pensada para cuando se pretendan instalar en suelo urbano residencial o en sus inmediaciones. Legalmente, "por aplicación directa de la normativa estatal en defensa de la competencia en el sector de hidrocarburos, no se puede cuestionar la posibilidad de instalación de este tipo de actividades en suelos comerciales o industriales", comentan.

A esto se suma que, recientemente, se ha aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que "abre la puerta al desarrollo de más suelos residenciales, cuestión que el equipo de gobierno considera otro motivo de peso para que Basauri cuente con un instrumento urbanístico como un plan especial que regule este tipo de actividades para todo el territorio municipal".

En este documento se establecerían limitaciones y restricciones a su libre implantación en suelo residencial o sus inmediaciones a fin de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y "ser previsores ante la futura presencia de electrolineras o servicios de suministro de energía verde similares, ya que las administraciones están impulsando el avance hacia una movilidad sostenible y será realidad a medio plazo, en un proceso de descarbonización de la economía".

La regulación relativa a las gasolineras que se va a poner en marcha podría afectar al proyecto de la instalación de una nueva gasolinera en San Miguel, que ha provocado las quejas por parte del vecindario cercano a la parcela en la que podría implantarse esta infraestructura. Y es que tal y como han adelantado desde el Consistorio, podría paralizarse cualquier proyecto de este tipo hasta tener lista la regulación.

Plan necesario

Regulación. El Ayuntamiento contará con una regulación para la implantación de instalaciones de este tipo a través de un plan especial.

PGOU. A la regulación se sumará el nuevo PGOU, que se abre a desarrollar más suelos residenciales, "otro motivo de peso para que Basauri cuente con un plan especial que regule este tipo de actividades".