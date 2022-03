Makilas en femenino

Es un camino largo y tortuoso, una carrera de fondo que poco a poco empieza a dar resultados. Después de décadas de evolución en positivo, de cuotas obligadas y listas cremalleras, la presencia de mujeres políticas con makila sigue comiendo terreno a la masculina. No solo son más numerosas, también su forma de hacer política se nota, según han confesado a DEIA cinco políticas de diferentes formaciones y con diversos cargos de responsabilidad.

Ana Otadui e Idoia Mendia rememoran a las primeras féminas de sus formaciones para valorar cómo ellas lo tenía mucho peor. "Blanca Pera, Lorenza San Martín y Esther Urzaiz fueron pioneras en el Ayuntamiento de Barakaldo y empezaron a romper ese techo de cristal en la política", recuerda la actual vicelehendakari, por cierto, primera mujer en liderar el PSE y ser consejera de Interior. Otadui, actual presidenta de las JJ.GG. de Bizkaia especifica que "este año se cumple el centenario de la constitución de Emakume Abertzale Batza con mujeres como Haydée de Aguirre o Polixene Trabudua sembradoras de esa semilla que a nosotras nos toca continuar".

La abogada y portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, Jone Goirizelaia, cree que la evolución es positiva aunque considera que "para que realmente haya cambios sustanciales, debe haber más mujeres feministas y luchadoras por la igualdad en los espacios donde se toman decisiones y en los que se diseñan políticas públicas". Eneritz de Madariaga, portavoz de Podemos Bizkaia en las Juntas Generales, va más allá al argumentar como "de no haber crecido en representatividad en la esfera social, sindical y política, muchos de los avances conseguidos no se hubieran producido". Y eso, apostilla, que "luchamos en un espacio hecho a medida de los hombres".

Por su parte, Itxaso Atutxa, la primera presidenta del PNV en Bizkaia, asegura que "la presencia de mujeres en política es imprescindible y debe seguir aumentando, ya que la visibilidad ayuda a otras mujeres". Atutxa es de las que practica con el ejemplo. En su ejecutiva territorial de 13 burukides, siete son mujeres. Idoia Mendia no le va a la zaga ya que en el consejo de dirección de su departamento de Trabajo y Empleo, "nos sentamos ocho mujeres y un hombre", apunta.

¿Y cómo hacen política de forma diferente las políticas? La apoderada de Podemos Bizkaia prioriza el liderazgo "en el que un estilo de comunicación asertivo, una buena gestión de la diversidad y una actitud empática son ingredientes fundamentales". Jone Goirizelaia coincide. "Nuestra visión feminista hace que intentemos trabajar desde otra óptica, desde la empatía, generando complicidades y tejiendo redes, lo que nos ayuda a hacer otro tipo de política más cercana a la ciudadanía". La vicelehendakari segunda reflexiona sobre si ella cada vez que piensa en formar un equipo para un proyecto "me vienen a la cabeza nombres de mujeres, ¿por qué esto no ocurre con esa naturalidad si quienes forman equipos son hombres?". Un genero masculino que también está evolucionando. Ana Otadui considera que "la lucha en favor de la igualdad no es una cosa de mujeres, es una tarea que interpela a hombres y mujeres". Por eso celebra que "mis compañeros estén también en esa clave y sean nuestros aliados para conseguir entre todos y todas una sociedad mas justa e igualitaria".

"Evolucionan favorablemente"



Su presidenta de partido en Bizkaia expone que "los hombres en general, evolucionan favorablemente, quizás más en el ámbito político e institucional que en el puramente privado; pero también creo que esto está cambiando". Considera que aquellos "que no quieran construir presente y futuro en igualdad están abocados a quedarse fuera, en su particular gueto". Eneritz de Madariaga es más crítica al decir como "en muchos aspectos seguimos anclados en las palabras y cuesta mucho pasar a los hechos, porque esto les implica renunciar a sus privilegios y dar un paso atrás".

En cuanto a si las políticas de género cada vez más presentes ayudan a reducir la discriminación existente aún, todas concuerdan en que son imprescindibles aunque la portavoz de EH Bildu en Bilbao aclara que queda mucho por hacer. Pone como ejemplo que "existe una brecha salarial del 19,5%, es decir, las mujeres cobran 6.331,55 euros menos que los hombres; los cuidados recaen en su mayoría en las mujeres y los niveles de pobreza también afectan especialmente a las mujeres". Idoia Mendia profundiza al analizar que "el criterio de género debe atravesar todas y cada una de las políticas, que sea una marca de agua en cada acción pública y también privada. Ese será el cambio real de paradigma". En este contexto, Itxaso Atutxa destaca la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres que el jueves aprobó en el Parlamento Vasco. "Es un nuevo hito en el camino hacia el logro de una igualdad real y efectiva", indica a la vez que "evidencia que las líneas no son inamovibles y que hay que acompasar las medidas a la realidad de la sociedad".

A otra norma de las Juntas Generales también se refiere su presidenta. Otadui recuerda que "recientemente, hemos aprobado por unanimidad, nuestro segundo Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres con el objetivo de seguir integrando este principio y la perspectiva de género en la vida de nuestra institución".

En definitiva, Bizkaia va haciendo camino al andar en la igualdad entre mujeres y hombre en la política pero aún resta mucho por recorrer para alcanzar la equidad entre sexos.

