Cae en Durango un solo décimo del segundo premio de 'El Niño'

Solo un décimo perdido del segundo premio de El Niño ha caído en Bizkaia. 75.000 euros de un décimo del 44469 que fue expendido en máquina en el quiosco que regenta Fernando Revuelta, en la localidad de Durango. "Creo que ha sido uno solo, estoy intentando confirmar con la delegación si han podido ser dos, pero en principio creo que solo es un décimo, lo que equivale a 75.000 euros", ha confirmado a DEIA Fernando Revuelta.

Ni el tercero, ni el Gordo del sorteo que se ha celebrado esta mañana han hecho un guiño al territorio vizcaino, ni si quiera a Bilbao, donde el gordo de El Niño ha caído en 23 ocasiones. Este año ha sido Logroño quien se ha inundado de los millones del 41665, el primer premio que ha caído íntegramente en la capital riojana.

Fernando Revuelta ha dicho está en racha y aunque haya sido un solo décimo no es el primero que da en pocos meses. El 24 de junio dio otro primer premio de la lotería del jueves. "Fue también un décimo de 30.000 euros. No estuvo nada mal", apunta contento. En este quiosco, ubicado en Ermodo 25, es un negocio familiar en el que también el Euromillón quiso bañarlo de millones en 2019. "Dimos un euromillón y eso fue también maravilloso. Estoy contento porque en poco tiempo hemos dado tres premios", destacó Revuelta. Y añade: "Y encima me han dicho que en todo Bizkaia es el único premio que ha caído", ha lanzado orgulloso el quiosquero de Durango.