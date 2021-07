Los hoteles de Bizkaia, al 20% de ocupación por la falta de turistas extranjeros

Hay una fecha que todos los hoteleros de Bilbao tienen marcada en el calendario, el 1 de julio, día en el que se inaugura la temporada alta y los locales reciben personas hasta que no quedan habitaciones. Esta dinámica cambió de manera repentina el año pasado, cuando el coronavirus azotó a la hostelería y el turismo con mucha más fuerza que al resto de sectores.

Un año después, las vacunas y el pasaporte covid están a la orden del día, y 'recuperación' es una de las palabras más utilizadas por los políticos. La ha usado este miércoles el consejero vasco de Comercio, Consumo y Turismo, Javier Hurtado, quien se ha mostrado convencido de que el sector turístico vasco está dejando atrás la fase de "resistencia" para iniciar "poco a poco" la "recuperación".



EXPECTATIVAS



Por su parte, Álvaro Díaz, presidente de la asociación Destino Bilbao, que engloba 27 hoteles de la localidad, asegura que es demasiado pronto para hacer tal afirmación, "en este momento no superamos el 20% de ocupación. Esperábamos cifras algo mejores, aunque sabíamos que no íbamos a llegar a las cifras de 2019, creíamos que íbamos a llegar hasta alrededor del 75%. Está por ver, pasan los días y ya estamos en julio y no son los mejores datos para seguir siendo optimista".

Respecto a 2020, año en el que gran parte de los hoteles de Bilbao no llegaron abrir, Díaz explica que a pesar de que todavía quedan tres hoteles cerrados, la mayoría sí han abierto. "Las cifras son incomparables, el verano pasado la mayoría de hoteles a estas épocaslocales no estaban abiertos por estas fechas y permanecieron cerrados hasta julio. Las cancelaciones no nos están afectando, el problema es que no llegan las reservas", explica. Según los datos que manejan en la asociación y si la situación epidemiológica continúa mejorando, auguraron que en agosto esperan llegar al 50% de ocupación, unos datos "muy por debajo" de los de años anteriores.



SIN PROGRAMACIÓN PARA 2021



Del mismo modo, el presidente de la asociación indica que parte del problema es la falta de eventos que atraen gente a la Villa. "Una ciudad como Bilbao no solo se nutre del turista que viene a visitar la ciudad y a disfrutar de su gastronomía. Requiere un calendario de ciudad que a día de hoy no existe: no hay congresos, ferias, conciertos€ No hay casi nada programado para verano y para 2021 en general", razona.

Por otro lado, Ander Elortegi, director del hotel Tayko de Bilbao, no considera que la falta de actividades sea la causa de la baja ocupación. "El BBK live dura tres días de julio, durante esas fechas los hoteles estaban llenos, pero también lo estaban dos semanas antes y lo seguían estando dos semanas después. Nuestro turismo se ha separado bastante de los eventos al haberse internacionalizado en los diez últimos años. Los clientes de otros países empezaban a llegar en abril y mantenían una ocupación buenísima durante todo el verano, además eran viajeros dispuestos a pagar", explica.

Sin embargo, admite que "la Eurocopa sí nos ha hecho daño, en un junio normal, como ibas a estar lleno igual, lo que hacías es subir los precios. No es que venga más gente de la que ya vendría, es que hay más gente dispuesta a venir y debido a la ley de la oferta y la demanda ingresas más". Según dijo, "el 'cliente Aste Nagusia' dejó de existir cuando empezaron a llegar huéspedes internacionales. Ahora te entra un inglés por la puerta y le dices que tienen fuegos artificiales y van y se lo pasan bien, pero no venían a eso. A nosotros lo que nos afecta es que los países tengan restringida la movilidad y no puedan venir". A su juicio, lo que hace su hotel que tenga tan baja ocupación no es que la semana que viene no se vaya a celebrar el festival de la BBK. "De no haber covid hubiera tenido la ocupación al 100% igualmente, pero el precio de la habitación habría subido 50 euros", aclara.



"ESTOY JODIDO"



En cuanto a la ocupación de su hotel y su previsión para este verano, asegura que "estoy jodido". "La incertidumbre es total, casi todo se vende a última hora. Junio terminará en un 40% de ocupación, en julio tengo un 37% reservado y, si continúa a este ritmo, yo entiendo que aumentará hasta el 60%, pero es una previsión que hay que coger con pinzas. En agosto tengo vendido un 27% pero depende de cómo evolucione la situación. El año pasado por estas fechas te hubiera dicho que en agosto llegábamos hasta el 70%, pero luego empezaron a poner limitaciones de nuevo en países como Bélgica y Alemania, así que terminamos el mes con un 38%", desarrolla Elortegi.

Para concluir, predice que espera alquilar cerca del 75% de las habitaciones durante el mes de agosto, aunque admite que "tampoco es para estar contento". Según expresa, tiene el negocio planteado para sobrevivir teniendo el hotel lleno al 100% y con un precio más elevado. "Nuestro mercado principal antes del covid era EE.UU y Reino Unido, pero todo eso lo hemos perdido y hemos tenido que compensarlo con españoles que no están dispuestos a pagar tanto", explica.