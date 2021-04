527.000 vizcainos no pueden salir de sus municipios desde este martes

Era una situación previsible pero no por ello dejó de sentar como otro jarro de agua fría en comerciantes, hosteleros y la ciudadanía en general. Bilbao entra hoy martes en zona roja, al igual que Gipuzkoa, al haber superado una incidencia de 400 casos acumulados por cada 100.000 habitantes en catorce días, lo que implica el cierre perimetral. Su situación se iguala así a la de Araba y Gasteiz, que permanecen confinadas desde el miércoles pasado. Hoy martes 1.100.000 vascos estarán confinados en sus territorios. En Bizkaia 527.375 vizcainos no pueden salir de sus municipios salvo para las excepciones que contempla el decreto.

La capital vizcaina retrocede y desde hoy martes vuelve a activar las limitaciones que marca el protocolo para evitar la transmisión de contagios por covid. La semana pasada ya se esperaba un empeoramiento de los datos, pero Bilbao logró salvar la línea permitida y evitar el cierre. Los datos de ayer lunes, sin embargo, confirmaron una tendencia anunciada después de las últimas celebraciones, tanto por Semana Santa como por la final de Copa del pasado día 3, que provocó concentraciones masivas sin respetar los protocolos anticovid. A partir de hoy martes se limitará la movilidad tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa y en sus capitales, así como en otros 27 municipios –tres más que la semana pasada–, donde solo se podrá entrar y salir por razones de trabajo, estudio y algunas excepciones más, y donde la hostelería verá limitada su actividad al interior de los establecimientos. Aunque Bizkaia no está cerrada de hecho, el cerrojazo de los territorios vecinos, Gipuzkoa y Araba lo confina de facto.

Desde hoy martes 37 municipios en Gipuzkoa, diez en Bizkaia y tres en Araba permanecen confinados, lo que supone que prácticamente la mitad de la población de Euskadi no tenga posibilidad de desplazarse. Este nuevo varapalo para las actividades económicas se produce un día después de que l

contra el decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu, que reduce el horario de uso de los espacios interiores de los establecimientos hosteleros de localidades en zona roja a dos franjas: de 6.30 a 9.30 horas, para desayunos, y de 13.00 a 16.30 horas, para comidas.

Un paso atrás



Héctor Sánchez, gerente de los hosteleros de Bizkaia, lamentó ayer lunes las nuevas medidas que deberán cumplir. "No por esperado es menos malo. Estas limitaciones suponen el cierre total para muchos locales porque sus condiciones no les permiten servir en el interior y no disponen de terraza". Sánchez sabe que el recurso presentado por su colectivo "no será tan rápido como el anterior", pero defiende que "sigue sin haber una base sólida para que seamos los grandes perjudicados de esta situación". Las tres asociaciones hosteleras consideran que esta nueva restricción "no tiene fundamento suficiente y no es acertada ni adecuada para el control de la pandemia".

El cansancio ante esta situación es compartido por los comerciantes de Bilbao, ya que ven limitado otra vez el acceso de sus clientes a la capital. Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, cree que "en un momento como este, en el que estamos en una nueva campaña para los comerciantes, es muy desmoralizante".

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, dijo que "no nos queda otra que seguir apelando, como lo ha dicho una y mil veces el alcalde Juan Mari Aburto y las autoridades sanitarias, a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros para cumplir las normas que se establecen desde el ámbito sanitario".

1.160 denuncias el fin de semana



Sin embargo, el cansancio de la población después de un año de pandemia también hace mella y los incumplimientos se producen cada día. Así, el pasado fin de semana 1.160 denuncias fueron propuestas en Euskadi por la Ertzaintza y las policías locales por infringir las normas sanitarias decretadas para luchar contra la pandemia y contener la propagación del coronavirus.

Según informó el Departamento vasco de Seguridad, 755 denuncias corresponden a incumplimientos de la limitación de la libertad de circulación y grupos máximos de hasta cuatro personas. Por territorios, en Araba se interpusieron 309 denuncias, 524 en Bizkaia, y 327 en Gipuzkoa.

Vacunación a setentañeros



Mientras tanto, Osakidetza proseguirá en los próximos días con la inmunización del colectivo de personas con edades comprendidas entre 70 y 79 años. Para ello, ayer lunes volvió a realizar un envío masivo de mensajes a los teléfonos móviles de sus usuarios para que, a través de la web, elijan día y hora para que les sea administrada la primera dosis de la vacuna frente al covid-19. La cita web está abierta a todas las personas nacidas en 1942 y 1943, que tienen ahora 79 y 78 años, que no pudieron realizar la reserva de hora el pasado fin de semana al haberse terminado las dosis disponibles. Más adelante, este abanico de vacunables se ampliará a las personas nacidas entre 1944 y 1946, es decir, el colectivo que tiene entre 75 y 77 años.

DATOS

598

Nuevos casos. En Euskadi se detectaron 598 nuevos casos de covid-19 en las 6.871 pruebas practicadas el domingo, lo que deja la tasa de positividad en el 8,1 %, la misma cifra que el sábado.

125

UCI. La presión hospitalaria mantiene una trayectoria ascendente, ya que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos son 125, cuatro más que el día anterior. Es la cifra más alta desde el 2 de marzo. Además, en los hospitales vascos hay ingresadas 545 personas, récord desde el 20 de febrero.

6.166

Más vacunas. 547.108 vacunas contra el covid-19 han sido administradas hasta el momento en Euskadi, de las cuales 137.572 corresponden a segundas dosis y, por tanto, a personas que han completado la pauta de vacunación, lo que supone 6.166 personas más que el pasado viernes.

50

Municipios. Se limita la movilidad en otros 27 municipios, tres más que la semana pasada. Hay 37 municipios confinados en Gipuzkoa, diez en Bizkaia y tres en Araba. 1.083.155 vascos están confinados a partir de hoy.

"Tenemos un consumo importante de gente de otros municipios; esto baja la moral" Jorge Aio Gerente de BilbaoCentro