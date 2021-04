Héctor Sánchez, hosteleros: "El cierre del interior de los locales no tiene base"

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia confirma que en la mañana de este lunes se va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un recurso de nulidad contra el punto tercero del decreto del Gobierno vasco que obliga al cierre de los interiores de los bares, a excepción de en dos franjas horarias, en aquellos municipios que hayan superado los 400 casos por cada 100.0000 habitantes.

Héctor Sánchez considera que no está probado que este tipo de medidas ayuden a bajar la incidencia del virus y pone el ejemplo a Bélgica donde después de tres meses de cierre la incidencia sigue siendo muy alta, o el de otras comunidades autónomas, donde la hostelería no ha cerrado y la incidencia del virus es muy similar a la vasca.

El responsable de la Asociación de hostelería de Bizkaia afirma que el decreto del Gobierno vasco es un cierre encubierto para muchos locales que no tienen terraza, o no sirven comidas.

"En la medida en la que no hay una relación clara, no se puede limitar una actividad económica sin dar una respuesta a esas empresas. Porque las ayudas que se anuncian no se han materializado, y en todo caso nunca se va llegar a compensar el daño causado", señala Sánchez.