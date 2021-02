Los hosteleros vascos, "aliviados" por no tener nuevas restricciones

Los hosteleros han recibido con "alivio" que no se vayan a aplicar más restricciones al sector que las que están actualmente vigentes y que el Gobierno vasco haya decidido no recurrir el auto judicial que ha permitido la reapertura de bares y restaurantes en municipios en "zona roja" por tener una alta incidencia de contagios de covid-19.

Tras presidir el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confirmado que el Ejecutivo no va a recurrir la decisión judicial a pesar de que va en contra de su criterio.

Los hosteleros "estamos aliviados porque no nos hayan restringido más", ha comentado tras escuchar al lehendakari el representante de Bizkaiko Tabernariak Txema Larrea, quien ha matizado que ello no significa que el colectivo esté "contento" ya que el ocio nocturno sigue cerrado, los bares pequeños tienen dificultades y la deuda "se está acumulando". "Estamos muy asfixiados", ha dicho.

También para la Asociación de Hostelería de Bizkaia, es "acertada" la decisión del Gobierno vasco que no aplicar más restricciones al sector y no recurrir el auto judicial, según el gerente de la organización Héctor Sánchez.

"Entendemos que cumpliendo las medidas, -la hostelería- puede estar activa", ha señalado Sánchez, quien ha insistido en pedir a hosteleros y clientes que se cumplan las limitaciones ahora vigentes.

"No es una apertura libre, es con una serie de limitaciones", y "es fundamental" que se hagan cumplir las normas por parte de los hosteleros y que por parte de los clientes "se respeten y se ayude a ese cumplimiento porque en el buen hacer de hoy seguro que tenemos buena parte de lo que vamos a encontrarnos mañana", ha afirmado.

El responsable de la asociación vizcaina ha señalado que "está en la mano de la hostelería demostrar que efectivamente es una decisión la del Gobierno acertada", por lo que ha instado a trabajar "con responsabilidad" y "tratar de ir poco a poco mejorando para que estas medidas que en estos momentos limitan a la actividad hostelera se puedan ir flexibilizando".