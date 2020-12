Los vizcainos optan por congelar el marisco y el pescado de Navidad para evitar las aglomeraciones

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Quedan menos de diez días y a pesar de las restricciones y de las medidas de seguridad que se deben tomar a la hora de sentarse a la mesa, los vizcainos ya diseñan el menú que degustarán en la cena del 24 y en la comida del 25 de diciembre.

Lo cierto es que este año desde hace semanas los consumidores están optando por comprar los productos para congelarlos y así evitar, no solo la subida de precios si no también las aglomeraciones de última hora. "Este año es muy raro. Hay que gente que la va a pasar sola y otros van a reducir mucho el número de comensales en la mesa. No es lo mismo comprar nécoras para diez que para cuatro personas", apunta Rosario Villate, pescatera del puesto 147 del Mercado de la Ribera de Bilbao.

LA COMPRA DE NAVIDAD

DEIA se ha acercado por el mercado bilbaino para conocer de primera mano cómo van las ventas y cuáles son los productos estrella para estas navidades. Los que se llevan la palma un año más los mariscos, el pescado y el cordero, este último, un clásico en la mesa de los vizcainos. "En navidades sube mucho la venta de este producto. En nuestro caso, nuestros clientes son habituales. Reclaman calidad y no les importa pagar", dice Koldo Agirre del puesto, Carne lechal y cabrio Jose Felix y Koldo.

Cordero y cochinillo son los más buscados en las carnicerías en Navidad. P. Viñas



Sin embargo, en el caso del cordero se calcula que tras la subida a 22 euros el kilo de la última semana el precio se mantenga congelado cara a las fiestas. El cochinillo también es un producto que no faltará en la mesas de los vizcainos. Desde la semana pasada ha subido un par de euros, de 19 a 21 euros. "Esperemos que no suba mucho más porque no están las cosas para derroches", coinciden varios carniceros del mercado.

Este año de pandemia son muchos los que han decidido adelantar las compras. Según relata Carlos Azabal, pescatero del puesto Pili y Txema, la campaña navideña comenzó a mediados de noviembre. Poco a poco la gente ha ido llenando el congelador de productos que degustarán en las próximas fiestas. Pescados como el rodaballo, rape...; o mariscos como las nécoras, los bueyes o el pulpo están siendo los más demandados. "Las nécoras entraron la semana pasada a 19,90 euros y la semana que viene puede que el precio se duplique. Merece la pena comprarlos con antelación", dice Azabal.

La bilbaina Margarita Suarez aprovecha la mañana para acercarse por el mercado de la Ribera a comprar un rodaballo salvaje que pondrá al horno en Nochebuena: "No quiero pagar más, ni tener que aguantar aglomeraciones. Este año no está la cosa para andar con tonterías. Por eso he venido hoy y me llevo el rodaballo para congelarlo. Queda igual de bueno", confiesa Margarita.

Sin embargo, hay quien se ha acercado por el mercado bilbaino para echar solo un vistazo a los productos y "fichar" para comprar cara a la semana que viene. Juan y Mari Carmen prefieren esperar a pesar de que son conscientes que les tocará pagar más. "Nosotros compramos almejas y vendremos por ellas el día anterior a la fiesta. No soy partidario de congelarlo aunque sé que me tocará pagar un poco más. Ya lo tenemos asumido", concluye Juan.