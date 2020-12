El autotest del coronavirus llega con cuentagotas a Bizkaia y más dudas que demanda de usuarios

Los autotest para determinar si una persona ha pasado la enfermedad del coronavirus han llegado a las farmacias de Bizkaia, aunque todavía no a todas, y lo han hecho con cuentagotas. Las boticas cuentan con dos unidades que deberán dispensar con receta médica. Pocas, pero suficientes dado el escaso interés que de momento han suscitado entre la población. De hecho, las farmacias consultadas por DEIA, aún no han vendido ninguna de estas pruebas caseras, pero las hay que tienen lista de interesados.

Su uso es sencillo y su precio es de 26 euros. El kit se adquiere con receta médica y con un simple pinchazo en la yema del dedo, similar a la prueba que determina la glucosa en sangre, es suficiente. El resultado sin embargo tiene más interrogantes. "En realidad no determina si tienes el covid. Además, la OMS alerta de la amplia posibilidad de falsos positivos y un 17% de la población, mayores de 65 años, no genera anticuerpos con lo cual la efectividad de esta prueba es muy cuestionable", señalan desde una farmacia de Barakaldo. Aún así, admite que tiene una lista con doce peticiones. "Se trata de personas que han mostrado interés en adquirirlas para cuando estas fiestas se reúnan los familiares", señala Ana.

Pero, ninguna de las farmacias consultadas en Sopela, Getxo, Barakaldo, Bilbao, Zalla, Amorebieta, Durango... señala haber vendido todavía ni una sola prueba bajo prescripción médica.

La población no ha sido estéril a la polémica que ha envuelto la llegada de estos test. Tanto es así que aunque en un primer momento cuando se podía adquirir sin receta hubo quien se hizo con algunos ante la llegada de los familiares, una vez que cambiaron los términos para ser dispensados no se han vendido. Antonio fue una de esas personas que compró esta prueba, "vienen familiares de fuera y he querido tenerlas para saber si hay posibilidad de que estén contagiados".

Otros usuarios interesados son personas que van a realizar visitas a familiares a residencias y quieren descartar sospechas.

Formación



Pero los farmacéuticos informan de que solo las PCR son fiables para conocer si se ha contraído el virus y son los primeros en desaconsejar estos test. Gonzalo Saldaña, titular de la farmacia Saldaña Urrutia que dispensa en Sopela los 365 días del año en horario interrumpido de 9 a 22 horas, expone que han recibido un protocolo de venta facilitado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y es al que se ciñen. Este farmacéutico explica que los aspectos esenciales que se deben cubrir "pasan por saber qué conocimientos previos tenemos sobre el covid-19 y el test de autodiagnóstico". Además "se nos informa sobre los beneficios que se pueden obtener si se realiza la prueba: solo permite conocer el status serológico del paciente. Le informa de si ha tenido contacto con el virus y si presenta o no inmunidad en ese momento". Además el protocolo de venta aclara sobre qué posibles resultados hay y qué significado y consecuencias tienen cada uno de ellos y se facilita a los farmacéuticos información para aclarar posibles dudas o informaciones incorrectas.

Según Gonzalo Saldaña, "en caso de sospecha de infección y si el paciente presenta síntomas, dirigimos a la persona a su centro de salud, ya que esta prueba no es la idónea para descartar la infección".

A pesar de que en un primer momento se pensó que estas nuevas pruebas serían más requeridas coincidiendo con la llegada de las fiestas navideñas como antídoto frente a las relaciones familiares con personas que no forman la unidad convivencial habitualmente, lo cierto es que no se ha detectado más demanda por el momento.

"El paciente pregunta por ellos en busca de información, pero no hemos vendido más. Nosotros les informamos de que dichos test únicamente están destinados a conocer el estatus serológico del paciente y no sirven para diagnosticar la enfermedad, por lo que no están recomendados en caso de que exista sospecha de infección. Si hubiera sospecha les dirigimos al centro de salud a realizar o bien PCR o bien test antígenos".

En otra farmacia en Getxo, Ana señala que "ha habido gente que se ha interesado pero más para tener en casa por si a caso, no porque tuviera la necesidad de hacerse la prueba en este momento".

La distribución de los autotest comenzó a realizarse la semana pasada, pero todavía, a fecha de ayer domingo, hay boticas que no cuentan con sus unidades correspondientes. Es el caso de la farmacia de la Gran Vía, frente al Corte Inglés. A pesar de ser una de las boticas más céntricas y situada en un lugar por donde cada día pasan miles de personas, uno de sus trabajadores, Borja, señala que "estamos a la espera de que la gente nos la pida para requerirla en los almacenes, pero lo cierto es que ni siquiera hemos notado que la población haya mostrado interés".

Lo confirman en otra farmacia de Gran Vía, cerca del Sagrado Corazón y también zona habitual de paso, "ni siquiera la tenemos porque aunque alguien ha podido preguntar la verdad es que nadie ha mostrado interés en comprarla". En otros municipios de Bizkaia la percepción es similar. En Zalla han recibido dos autotest y otros en Durango, Romo... pero todas las farmacias consultadas señalan que de momento no se han vendido.

En corto

Dos unidades

por farmacia. Cada farmacia ha recibido dos pruebas de detección rápida de anticuerpos de covid-19. En el caso de que precisen nuevas unidades deberán solicitarlas posteriormente al almacén distribuidor.

26 euros

Precio. Solo se pueden adquirir con receta médica y el precio es de 26 euros que el usuario debe pagar íntegramente ya que no está financiado.

Protocolo

Venta. Los farmacéuticos han recibido un protocolo de venta que les asesora sobre la venta de esta prueba casera de autodiagnóstico.

Un kit sencillo

de fácil manejo. Se trata de una prueba sencilla cuyo funcionamiento es similar al que se utiliza para determinar el nivel de glucosa en sangre.

Fiabilidad

Sin determinar. El resultado no es fiable al 100% puesto que produce falsos positivos pero además no es una prueba para determinar si hay contagio de coronavirus.

"Tenemos una lista de 12 peticiones de gente que se han interesado en comprar varias unidades" Ana Farmacia Barakaldo

"Estamos a la espera de que la gente la requiera para pedirla al almacén, ahora no tenemos" Borja Farmacia Bilbao