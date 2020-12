Los expertos temen un mal uso de los autotest coronavirus que llegan a las farmacias

Los test de autodiagnóstico del coronavirus llegarán esta semana a todas las farmacias vascas, donde se podrán comprar, a un precio que oscilará entre 22 y 24 euros. Eso sí, necesitarán receta médica. Estas pruebas permiten a los ciudadanos realizarse un test en su casa para saber si han pasado ya la enfermedad, y una de las principales características es su sencillez. Con un leve pinchazo en la yema del dedo, cualquier persona conocerá, en apenas quince o veinte minutos, si dispone de anticuerpos contra el covid-19. Un uso sencillo, ya que el kit viene preparado y el prospecto indica los pasos a seguir. Igual que un test de VIH.

Milagros López de Ocariz, presidenta del Consejo Vasco de Farmacéuticos, confirmó a DEIA que la llegada de los test depende de la distribución y de los proveedores que se tengan, pero que esta semana estarán listos para ser vendidos en las farmacias de todo Euskadi. "Los productos tienen ya todos los parabienes. Sanidad les asignó un código para poder prescribirlos, distribuirlos y cuando lleguen, podrán comercializarse", explicó.

"Es un producto que necesita receta médica y es de venta exclusiva en farmacias ya que no se puede vender por Internet", aclaró. El precio oscilará entre los 22 y 24 euros, y a pesar de que requiere ser prescrito, no está financiado por el Sistema Nacional de Salud, por lo que los usuarios deberán abonar su coste íntegro.

Con la inminente llegada de las fiestas navideñas y un incremento en la solicitud de pruebas para la detección del virus, los farmacéuticos prevén que tendrán una gran demanda esta Navidad. Por ello, advierten sobre su uso "porque no son la panacea y pueden dar una sensación de falsa protección", según López de Ocariz. "Lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones sanitarias. No porque me haya hecho el test significa que puedo descuidar el resto de medidas de prevención", aclara la presidenta de los farmaceúticos.

De hecho, estas analíticas, que se realizan en el ámbito doméstico y detectan los anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2, no convencen a todos. Precisamente el martes, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) advirtió de que estas pruebas rápidas "no deben de ser utilizadas para diagnosticar la infección". La Seimc no los considera fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos, y aseguró estar "enormemente preocupada" porque una "mala interpretación" de estos test pueden favorecer que se asuman conductas de riesgo, que podrían influir negativamente en el control de la pandemia, especialmente de cara a las fiestas. "La positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que, independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección", incidió la sociedad científica.

También el ministro de Salud, Salvador Illa, alertó el lunes de que estos test de uso doméstico "no son un pasaporte de seguridad absoluto contra el covid para las celebraciones de Navidad, y no nos eximen de cumplir con las medidas de prevención".

La directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, aclaró que no se recomienda su venta indiscriminada "ya que estos test serológicos precisan que sus resultados sean confirmados con una prueba PCR en un centro sanitario". No hay que confundir el test de anticuerpos con el de antígenos, que Euskadi también practica de forma masiva, pero cuya venta en farmacias no está, de momento, autorizada por el Ministerio de Sanidad.

