Fekoor: "Moveremos el mundo si podemos elegir dónde, cómo y con quién vivir"

Todas las personas tienen derecho a vivir libremente, con quien lo deseen y como quieran. En el día Internacional de la Discapacidad, desde Fekoor (Federación Coordinadora de personas con Discapacidad Física y/u orgánica) se dirigen a las instituciones para que doten a este colectivo de las herramientas necesarias que garanticen la inclusión social de las personas con alguna discapacidad.

Solo así, aseguran desde Fekoor, se conseguirá labrar una sociedad más solidaría, inclusiva y estará más cohesionada. La reivindicación este año es distinta. La pandemia ha obligado a sustituir los actos reivindicativos que todos los años se celebran en El Arenal bilbaino por un encuentro on line. Pero eso no será un problema para que la necesidades de este colectivo traspasen fronteras, sino todo lo contrario.

Desde la asociación alzan una vez más la voz y bajo el lema "Si puedo elegir, moveré el mundo" ponen en valor las inmensas habilidades sociales que tienen para desarrollarse profesionalmente y socialmente. El director de Fekoor Bizkaia, Juan Carlos Sola, ha apelado al apoyo de las instituciones para continuar trabajando por la integración en la sociedad de las personas con discapacidad. "En este día nos dirigimos a la ciudadanía y a las instituciones para reivindicar una sociedad más accesible, inclusiva, justa y solidaria".





PREMIO VIDA INDEPENDIENTE



En este sentido, Sola ha aprovechado su intervención para solicitar a las instituciones que faciliten el apoyo suficiente para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus proyectos de vida. "Tenemos la convicción de que así, si podemos elegir cómo, dónde y con quién, moveremos el mundo", ha insistido tajante. En este sentido, Sola ha adelantado que este año el premio Fekoor Vida Independiente será concedido a la Peña Denon del Athletic. "Se lo damos porque es una peña inclusiva, formada por personas con discapacidad. Es la primera de estas características de todas las ligas de fútbol a nivel estatal y destaca por su trabajo para lograr la accesibilidad en todos los estadios de fútbol", ha aclarado el director de Fekoor Bizkaia.

A través del canal Youtube de Fekoor, además de conceder el premio anual, se homenajerá a Begoña Sánchez, una de las fundadoras de la asociación fallecida recientemente. "Aunque no vamos a poder celebrar este día en la calle, no va a faltar el apoyo de las caras conocidas de la sociedad y la música del grupo getxotarra Ismael".





"TENEMOS HABILIDADES SOCIALES"

Dentro de la campaña que ha lanzado Fekoor con motivo de este día, han plasmado en varios vídeos, con la colaboración de la periodista Reyes Prados y de las actrices Yllena Baglietto y Gemma Martínez, el testimonio de personas con alguna discapacidad. "Tenemos habilidades sociales y somos capaces de hacer cosas, pero es necesario dotar a esas personas de las herramientas para desarrollar sus proyectos de vida", explica Lexuri Badiola durante una conversación con la actriz Ylenia Baglietto. María Jose Peña comparte con la actriz Gemma Martínez la importancia de que las personas con dispacidad puedan vivir en su entorno y no se vean obligadas a trasladarse a una residencia. "Es importantísimo poder vivir como una quiere y con quien quiere. Por eso es clave poder luchar por la adaptación de las viviendas. Con eso no se soluciona el problema de la discapacidad, pero sin duda es una ayuda y motivación para continuar", aclara María Jose Peña.

La pandemia ha marcado emocionalmente también a este colectivo, aunque, según cuenta Mariano Díaz, hay personas para las que no hay un antes y un después del covid". "Hay gente que tiene una discapacidad y que no ha podido tener ese antes de la pandemia y ahora. Sus vidas no han cambiado y no han conocido otra etapa. Esa es la realidad de muchas personas", concluye.