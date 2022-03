Mumbrú: "Ha sido un día en el que ves todo negro"

Alex Mumbrú tuvo que resignarse a la abultada derrota en el derbi que llegó en "uno de esos dias en los que nada sale y lo ves todo negro y cuesta jugar". El entrenador del Surne Bilbao Basket reconoció que la clave estuvo en un segundo cuarto que "fue un desastre" y "marcó la dinámica" del encuentro hasta el final. "Tras un buen inicio, en el que incluso fallamos tiros libres para poder ir en ventaja, en el segundo cuarto estuvimos mal defensivamente, mal en ataque, muy fallones, y sin fluidez. Y después de alguna buena defensa Granger nos ha castigado con dos triples a tablero que nos ha dejado tocados anímicamente. Tras el descanso, hemos intentado volver, pero ellos estaban muy serios y no hemos podido igualar su físico", añadió Mumbrú.

Le costó reconocer al equipo que vio en la cancha del Bilbao Arena, "a los que nos gusta ser" porque el Bilbao Basket tuvo muy poco acierto y en ocasiones estuvo ansioso y precipitado hasta el punto de tomar malas decisiones en ataque que contribuyeron a hacer mas grande la herida. "Pero no podemos renunciar a nuestro estilo y nuestra filosofia. Queremos correr porque es donde nos sentimos a gusto, pero no hemos encontrado buenos tiros en los primeros segundos o nos ha faltado acertar. No somos tan buen equipo como para andar cambiando en función del rival", explicó Mumbrú.

Asumida la derrota, el técnico espera "recuperar anímicamente ya que en tres días tenemos que jugar en Málaga y hay que estar preparados". En este sentido, agradeció y dijo que era digno de admira que "el público no deje de animar cuando las cosas no te salen". "Queríamos, pero era uno de esos días negros y aún así han estado empujando. Es un orgullo jugar en una pista así", destacó.

Por su parte, Neven Spahija apuntó lo evidente: que el Baskonia "jugó mucho mejor y mereció el triunfo en el derbi, que siempre es muy importante". "Felicito a nuestro equipo porque jugó un baloncesto muy bueno y serio desde el primer al último segundo", sentenció el croata.