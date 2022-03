Bigote: "Las cosas iban menos bien últimamente"

Un día después de que el Surne Bilbao Basket anunciara su salida del club, el Le Havre hizo ayer lunes oficial el fichaje hasta final de curso de Valentin Bigote. Su sorprendente salida de la entidad de Miribilla, donde era el segundo máximo anotador, por petición propia y su todavía más llamativo desembarco en un conjunto de la NM1, la tercera categoría del baloncesto galo, han puesto fin a una incómoda situación que el conjunto vizcaino resolvió finalmente accediendo a los deseos del alero de regresar a su país poniendo fin a su primera y corta experiencia fuera de Francia. Pasar de la Liga Endesa, con un rol importante en su equipo, a la NM1 no es algo habitual, aunque Bigote, en declaraciones realizadas ayer lunes a la web bebasket.fr, no lo ve tan extraño. "Por supuesto que la gente no esperaba que yo dejara la ACB, donde todo iba bastante bien. No creo que lo esperaran ni siquiera en Bilbao, pero es porque nadie me conoce realmente, no conocen mi personalidad. Pensé que era la mejor opción y estoy feliz", afirmó.

El hecho de que Rudy Sevi, íntimo amigo personal y su asesor financiero, sea uno de los máximos mandatarios del Le Havre ha jugado un papel importante. El propio Sevi apuntó que el jugador ya tuvo en verano sobre la mesa una oferta por cinco campañas. "Hubo acuerdo a menos que saliera una oportunidad en el extranjero y esta llegó desde Bilbao. Llevaba años con el sueño de descubrir la Liga Endesa", desveló el copresidente del Le Havre, que añadió que "hay que conocer la personalidad de Bigote. Es alguien con un perfil muy particular. Necesita afecto, estar bien rodeado y apoyado, sentirse importante para ser bueno en su baloncesto". En este sentido, el jugador no esconde que "tenía responsabilidades como era de esperar, la confianza del entrenador... Es solo que las cosas han ido un poco menos bien últimamente. Me sentía menos bien. Tuve menos importancia y no demasiado contacto con el club o el entrenador, tal vez lo necesitaba un poco más. Quería volver a Francia. Sorprenderá a mucha gente y no lo entenderán, pero estoy contento con mi elección".