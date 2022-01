Álex Mumbrú, entrenador del Bilbao Basket: "No sé lo que se juega Fotis, sé lo que nos jugamos nosotros"

El Surne Bilbao Basket cumple con el tramo final de la semana de entrenamientos para preparar el partido del domingo contra el Unicaja (Bilbao Arena, 12.30 horas) sin poder despegarse de la amenaza del covid-19. El club anunció el jueves un positivo entre sus jugadores y la plantilla se ha sometido hoy viernes a una nueva tanda de test PCR.

"Esperemos que no haya más casos y podamos jugar", ha deseado Álex Mumbrú, que ha reconocido que "vamos día a día, mirando que no haya positivos, mirando cómo va Goudelock (baja por una lesión muscular en Sevilla)€". Ahora que el equipo funciona como un reloj, con una racha de cinco triunfos seguidos, el técnico espera que "el covid no nos haga parar. Tener bajas no es bueno y menos por esta enfermedad. Nosotros hemos tenido la suerte de que muchos afectados han sido asintomáticos, pero tienes que estar en casa haciendo cuarentena y eso te corta el ritmo de entrenamientos sea el jugador que sea".



KATSIKARIS, EN LA CUERDA FLOJA



En lo meramente deportivo, llega el domingo a Miribilla un Unicaja en problemas, con los medios de comunicación malagueños asegurando que Fotis Katsikaris, exentrenador de los 'hombres de negro', se juega en esta cita su puesto en el banquillo. Mumbrú ha enviado "máximo cariño" y el deseo de una pronta recuperación a su excompañero Micheal Eric, que el miércoles sufrió una grave lesión de rodilla, y ha asegurado que "bastante tenemos con preocuparnos de lo nuestro como para preocuparnos de los demás. No sé lo que él (Katsikaris) se juega, sé lo que nosotros nos jugamos y sé que nos enfrentaremos a un equipo que vendrá aquí con el cuchillo entre los dientes para jugar un buen partido. Tendremos que estar preparados para encontrarnos un Unicaja duro".

Pese al mal momento del equipo malagueño, que no se ha clasificado para la Copa y el miércoles perdió en casa contra el Cluj Napoca rumano en el primer duelo de la segunda fase de la Champions, Mumbrú ha destacado su "gran talento ofensivo". "Bouteille, al que conocemos muy bien, Jaime Fernández, Brizuela, Cole€ Por fuera tienen un arsenal de jugadores. Por dentro, con la lesión de Eric, seguramente tanto Nzosa como Guerrero darán un paso al frente para suplirle. Tienen un buen juego interior y 'cuatros' que abren el campo. Va a ser un partido difícil. El otro día, con sus declaraciones, Fotis pidió un poco más a sus jugadores y cuando un entrenador hace eso es que el equipo está preparado para darlo", ha señalado.

PIES EN EL SUELO



El entrenador del Surne Bilbao Basket ha asegurado que en el seno del vestuario no existe ningún tipo de euforia a frenar por la buena racha actual. "Antes de estas cinco victorias seguidas tuvimos cinco derrotas consecutivas al empezar la temporada. Si nos viniésemos muy arriba, seríamos bastante tontos. Esta temporada es muy larga. Si dejas de trabajar, puedes volver a estar mal, puede tener lesiones, está el covid€ Lo necesario es pensar siempre en el siguiente partido, incluso más en el siguiente entrenamiento", ha apuntado.

Y como ejemplo de la exigencia que aplica en el día a día, el hecho de que el triunfo del domingo pasado en la cancha del Coosur Betis no le dejara del todo satisfecho: "No hicimos una buena primera parte, íbamos un poco por detrás del rival. Nosotros no podemos permitirnos no estar siempre al 100%. Hasta el descanso estuvimos lentos en decisiones, no estuvimos todo lo concentrados que teníamos que estar, aunque en la segunda parte estuvimos mucho mejor y tuvimos más acierto. Pero no me fui muy contento por nuestra primera parte, nosotros no estamos para regalar nada".