El Bilbao Basket-Breogán, en manos del juez único

La avería del reloj de posesión de 24 segundos de una de las canastas del Bilbao Arena que desembocó, para enorme y comprensible enfado de los 7.000 espectadores congregados en el recinto –unos 500 procedentes de Galicia–, en la suspensión del encuentro que debía disputar el domingo el Surne Bilbao Basket frente al Río Breogán seguía dando que hablar ayer lunes en el entorno de la entidad de Miribilla a la espera de la resolución que tome al respecto el Juez Único de Competición de la FEB. Esta puede ir desde una sanción económica para el club y la reubicación en el calendario del partido antes de la conclusión de la primera vuelta hasta, en el peor de los casos, dar el choque por perdido al conjunto vizcaino, aunque existen precedentes, con el propio equipo gallego involucrado como anfitrión, que hacen pensar en esta posibilidad como improbable.

En el club vizcaino seguían ayer lunes lamentando la premura por parte de la ACB a la hora de anunciar la suspensión del partido, apenas diez minutos después de la hora oficial de inicio del mismo (20.00), cuando este mismo curso existe el precedente de otro encuentro (Burgos-Andorra, cuarta jornada) que arrancó con un retraso de una hora por otro problema en el marcador y, además, no se agotaron todas las alternativas existentes, pues se estaba en proceso de hacer llegar a Miribilla desde el pabellón de La Casilla unos marcadores de pista que podrían haber funcionado y con los que el duelo se podría haber disputado si ambas partes hubieran estado de acuerdo.

No acceder como liga a apurar todas las posibilidades en una circunstancia como la del domingo, con 7.000 espectadores ya congregados en el pabellón, es altamente llamativo e indicativo de que hubo alguna parte que no estuvo de acuerdo para acceder a jugar con esos marcadores de pista si estos, si no solucionado, hubiesen parcheado al menos el problema. Fuentes que siguieron el proceso en el pabellón bilbaino indicaban el domingo que fue el Breogán el que se negó a jugar, aunque la entidad gallega negó cualquier intervención. "La decisión fue tomada unilateralmente sin que al CB Breogán se le haya consultado su postura, dado que es la ACB la única con potestad para tomar una decisión de este calibre con base a la normativa vigente, y siendo el Juez Único de Competición de la FEB el que resuelva sobre dar por perdido el partido al club local o establecer una nueva fecha para la disputa del encuentro. El CB Breogán, que en todo momento quiso jugar el encuentro, se siente gravemente perjudicado por esta suspensión y sorprendido ante la rapidez de la misma al tomarse pocos minutos después de la hora prevista para el inicio del partido, y permanecerá a la espera de dicha resolución para defender, en caso de que sea necesario, sus intereses, con especial atención a los cerca del medio millar de aficionados desplazados en masa a Bilbao", apuntó en un comunicado en la noche del domingo.

reciente revisión superada



El cubo de esa canasta, en el que se refleja el tiempo general y de posesión, ya había dado problemas en varios encuentros de esta temporada, sobre todo en el encuentro disputado contra el Casademont Zaragoza, pero según fuentes del club había funcionado perfectamente a lo largo de la semana, tanto en los entrenamientos como en un encuentro amistoso a puerta cerrada disputado el miércoles frente al Iraurgi. El Bilbao Arena acogió el viernes una velada de boxeo, el sábado los hombres de negro utilizaron los marcadores en su entrenamiento, pero el domingo empezaron a fallar, tanto el de la canasta como el de sustitución, en las horas previas al partido cuando se pusieron en funcionamiento el resto de sistemas electrónicos necesarios para el correcto desempeño de un encuentro de la Liga Endesa, por lo que se considera que no es un problema de los propios marcadores, que recientemente superaron una inspección por parte de ACB y Mondo, proveedor de los mismos, sino de conectividad.