Rafa Luz: "En Valencia habrá que estar prácticamente perfectos en defensa"

"Ante la dificultad siempre hay una oportunidad". Rafa Luz ha reconocido este miércoles que para el Surne Bilbao Basket será complicado dar la campanada el próximo sábado (20.45 horas) en la cancha del Valencia Basket, pero ha apuntado que "no podemos dar por perdido el partido antes de jugarlo y hay que trabajar durante la semana pensando en lo que podemos hacer para ganar. Es cierto que vamos un poco tocados, pero el partido hay que jugarlo".

Los problemas físicos que acumula la plantilla no están permitiendo a los 'hombres de negro' disfrutar plenamente de los entrenamientos tras lograr el pasado domingo ante el Monbus Obradoiro la tercera victoria de la temporada, saliendo además de posiciones de descenso. "Con la lesión de Andrew Goudelock y con jugadores que no están pudiendo entrenar no está siendo una buena semana pese a haber ganado, aunque sí que es cierto que se trabaja de manera más tranquila", ha señalado un base brasileño que desde mañana jueves contará con un nuevo compañero de trabajo en la persona del ala-pívot francés Damien Inglis: "No le conozco. No me suena haber jugado contra él aunque desde que se confirmó su fichaje sí que he visto vídeos suyos".

Sobre el Valencia Basket y la forma de buscarle las cosquillas, Luz ha destacado que "es un equipo con muchos puntos en las manos y con capacidad para meterlos de diferentes maneras: poste bajo, pick&roll, tiradores€ En defensa hay que estar prácticamente perfectos y confiar en nuestro trabajo durante los cuarenta minutos, no podemos venirnos abajo si empezamos mal o tenemos una mala racha durante el partido. Hay que estar concentrados y, principalmente, defender bien".

Además, tras un arranque complicado y muy mediatizado por las lesiones, el equipo de Joan Peñarroya va recuperando efectivos y acumulando victorias. "Arrastran una buena dinámica. Creo que han ganado los tres últimos partidos y haciéndolo muy bien, remontando choques muy difíciles como contra la Virtus. El Valencia Basket es un equipo que está montado para volver a la Euroliga y jugar fuera de casa añade además un plus de dificultad para nosotros", ha reconocido. También considera que las ausencias de jugadores importantes explican la curiosa dinámica del cuadro taronja: "No creo que haya una explicación para el hecho de haber ganado solo un partido en casa y todos fuera aparte del tema de las lesiones de jugadores importantes. Eso les hizo la vida difícil, pero ya se van recuperando, están jugando mucho mejor, han entendido cómo su entrenador quiere que jueguen y se van pareciendo al Valencia Basket que deben ser".



LA DEFENSA



El rendimiento en retaguardia del conjunto vizcaino sigue siendo uno de los aspectos de su juego más analizados y Rafa Luz no esconde la necesidad de dar un paso al frente. "Es un tema al que yo personalmente le dedico mucha atención. Creo que somos el peor equipo de la liga en defensa y uno de los mejores en ataque, pero siendo el peor en algo tan importante seguramente no vas a ganar. Es un tema en el que tenemos que mejorar como grupo principalmente para intentar esconder los puntos débiles y seguir en buena dinámica en nuestros puntos buenos. Es un trabajo colectivo más que individual. En el arranque del último partido estuvimos bastante flojos en defensa, pero cuando entró en escena la segunda unidad, por decirlo de alguna manera, nos enseñó el camino que teníamos que tomar para ganar el partido", ha señalado.

Tras el encuentro ante el Real Madrid, Ludde Hakanson ya habló de la necesidad de iniciar más intensos y concentrados los encuentros, pero este aspecto del juego no se mejoró ante el Obradoiro, con una puesta en escena muy floja. "Los arranques de partido son una cuestión de intensidad y este factor es un tema más individual. Querer se nota que queremos. Sabemos lo que hay que hacer, pero otra cosa es que lo hagas de la forma correcta. Vamos a intentar hacerlo mejor", ha apuntado, mostrándose además optimista acerca de las opciones de los 'hombres de negro' de poder acompañar las victorias en casa con otras que puedan llegar a domicilio ante rivales de la zona media-alta: "Tenemos que creer que podemos hacerlo. En Badalona, por ejemplo, competimos bien. Tuvimos nuestras oportunidades de ganar partidos también en Tenerife€ El equipo también sabe competir fuera. Si mantenemos esta línea de buen trabajo y mejoramos un punto en defensa, podríamos ganar fuera a uno de los equipos grandes sin duda".