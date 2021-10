El Bilbao Basket busca su primer triunfo fuera de casa

El Surne Bilbao Basket busca hoy su primer triunfo como visitante y su tercero consecutivo para dar un salto importante hacia la zona media de la clasificación de la Liga Endesa. Pero no tiene una salida sencilla ya que visita al Baxi Manresa en el Nou Congost, una de las canchas más complicadas de la competición que, además, tendrá el 100% de su aforo para apretar como siempre.

"Lo sabemos y estamos preparados para ello", asegura Álex Mumbrú, que no quiere que sus jugadores se obsesionen con romper esa racha antes del partido en el pequeño recinto de la capital del Bagés, donde estatemporada ya cayeron el Baskonia y el Unicaja. No obstante, el conjunto catalán, que fue capaz de ganar por más de 40 puntos en Sevilla y perder por más de 40 en Badalona, está demostrando que no solo vive de lo que gana en casa y su trayectoria europea, con victorias en Jerusalén y Esmirna, revela que se trata de un conjunto bien armado y con un estilo muy definido.

Los hombres de negro tienen que salir muy enchufados al partido ante el equipo que impone un ritmo más alto a sus partidos. Por algo es el equipo que más balones recupera, pero también uno de los que más pierde. El Bilbao Basket ya lo sufrió la pasada temporada cuando en sus dos duelos ante los manresanos se vio rezagado desde el principio y no pudo recuperarse. El conjunto de Pedro Martínez, que tiene cuatro jugadores por encima de los diez puntos de media, es muy difícil de contener cuando toma ventaja en el marcador porque no especula y, por ello, aspectos como el rebote ofensivo y el balance defensivo son claves para frenar al Baxi Manresa, que tiene dos jugadores muy rápidos como Sylvain Francisco y Joe Thomasson, que están entre los mejores en robos de balón, a un base experto en manejar el bloqueo directo y a tres interiores muy móviles como Chima Moneke, Ismael Bako y Yankuba Sima que trabajan muy bien el rebote ofensivo.

confianza en aumento

El Bilbao Basket también tiene sus armas y parece que se juego va a más a partir de la confianza que ha adquirido en sus duelos en Miribilla. Hasta ahora como visitante ha dado la cara y ha estado cerca de ganar a rivales con alta producción ofensiva. Esa es la actitud es la que debe mostrar hoy ante el Manresa, que es el cuarto que más anota, y por eso le interesa un partido más bien cerrado en el que los locales tengan que jugar en espacios reducidos. A priori, el Bilbao Basket tiene jugadores más poderosos cerca del aro, pero el trabajo defensivo les va a exigir abandonar ese terreno y necesitarán la colaboración de sus compañeros para cerrar los caminos al aro.

En ataque, Mumbrú insiste en la necesidad de pasarse el balón, no en vano cuenta con cinco manejadores para asociarse en el bloque directo y repartir las responsabilidades en ataque, ahora que jugadores como Rousselle, Hakanson o Reyes van mejorando sus porcentajes de tiro. Porque como en cualquier encuentro fuera de casa el acierto es fundamental para aspirar al triunfo que, en este caso, colocaría al Bilbao Basket en medio de esa nutrido pelotón que persige a los grande de la Liga Endesa.