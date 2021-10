Mumbrú: "Contra el Burgos vamos a tener que sudar hasta el último segundo"

Tras firmar ante el Urbas Fuenlabrada su primer triunfo del curso, el Surne Bilbao Basket afronta el domingo (Bilbao Arena, 17.00 horas) su duelo contra el Hereda San Pablo Burgos con menos presión pero con plena consciencia de la importancia que tienen todos los encuentros, sobre todo los de casa, para sus intereses. Un nuevo éxito serviría para salir del sótano de la tabla, aunque Álex Mumbrú ha advertido este viernes que prevé un compromiso competido hasta el final. "A todo el mundo nos gustaría irnos de veinte puntos en el marcador en el primer minuto, pero es imposible. Contra un rival como el Burgos sabes que va a ser un duelo igualado hasta el final. Te aseguro aquí que vamos a tener que sudar hasta el ultimo segundo, tanto nosotros como ellos. Vamos a tener que estar concentrados los cuarenta minutos porque va a ser un partido competido", ha apuntado.

El técnico catalán ha comprobado durante la semana de trabajo que "hemos soltado mucha presión. No hicimos una mala pretemporada pero empezamos la liga con rivales de entidad y aunque competimos no fuimos capaces de ganar. Llegábamos con cero victorias ante el Fuenlabrada y eso pesa, es inevitable. Ganar nos permite quitarnos ese peso, seguir confiando en lo que hacemos y trabajar desde la tranquilidad. Llevamos pocas jornadas y una victoria te anima mucho. El estado de ánimo siempre es mejor". También ha señalado que los jugadores nuevos van adelantando en su proceso de ensamblaje tanto a la estructura bilbaina como a la Liga Endesa, aunque "todavía nos falta. Tenemos muchos jugadores importantes que no conocían la ACB. Cada vez están algo más integrados pero aún nos faltan cosas para ser mejores. Vamos dando pasitos y a ver si somos capaces de seguir en esa línea y acercarnos al equipo que podemos ser en defensa y en ataque".

UN RIVAL DE GRAN PODER OFENSIVO

Tras "una buena semana de entrenamientos" con la única ausencia de Tomeu Rigo, que no será de la partida el domingo, Mumbrú espera que los suyos estén preparados para hacer frente al actual bicampeón de la Basketball Champions League. "Nosotros somos un equipo que nos preocupamos bastante de nuestras reglas y de nuestra forma de hacer las cosas, más que por el equipo al que nos enfrentamos. Lo hemos hecho siempre y vamos a seguir así. Pero está claro que ellos tienen referentes ofensivos como McGee, Benite, Kravic, Renfroe o Dani Díez, que está en un buen momento. Tienen un poder ofensivo importante y son una de las mejores defensas de la liga. Será un partido duro", ha apuntado, recalcando el impulso que les ha dado el regreso al equipo de Alex Renfroe: "Era una baja importante para ellos. Con su regreso tienen un plus más aunque ya eran un buen equipo. En cada posición tienen uno o dos jugadores capaces de desatascar cualquier enredo ofensivo. Los bases están bien en la dirección de juego, con uno mas defensivo y otro mas anotador y capaz de hacer jugar al equipo como él quiere. Atrás es un equipo muy sólido que controla el rebote. Cada vez están mejor".

El entrenador de los 'hombres de negro' ha apuntado que, en su opinión, se está haciendo demasiado hincapié en los números defensivos de su equipo, poniendo sobre la mesa el gran potencial atacante de los rivales a los que se ha enfrentado. "Nos encantaría ser el mejor ataque y la mejor defensa, pero a veces los equipos tardan en hacerse y coger mecanismos, no siempre es fácil atacar y defender bien. Por nuestra confección de equipo, tenemos jugadores que muchas veces necesitan anotar para sentirse partícipes dentro de la defensa y es importante que vayamos juntando todos esos factores para ser mejores en ambas facetas", ha destacado, dándole importancia también a la forma en la que el equipo se comportó el pasado domingo cuando llegó a ir trece puntos por debajo en el marcador en el cuarto final: "Esa forma de ganar nos aporta carácter. El equipo lo tiene y lucha hasta el final. Pese a cómo fue el partido, conseguimos llegar a un final igualado y llevárnoslo. Estos partidos además de energía te dan un plus de confianza, aunque eso también te lo da mucho el trabajo diario. Y esa semana hemos trabajado bien".

Por último, Mumbrú también ha reconocido lo especial que es para él el compromiso del domingo: "Al Burgos le tengo un cariño especial. Siempre que hemos ido allí nos han tratado increíble, son junto con la nuestra una de las mejores aficiones que hay por la fiesta que montan y el respeto que muestran. Vendrán aficionados suyos y les trataremos igual de bien que nos tratan a nosotros allí. En lo personal, yo me retire como jugador allí, me despidieron con una ovación y es algo que agradezco".