Regimantas Miniotas, jugador del Bilbao Basket: "Hay que jugar duro"

La derrota ante el Joventut en el partido que abrió la temporada en la Liga Endesa no sentó bien en el vestuario del Surne Bilbao Basket, según comentó ayer Regimantas Miniotas. Es como si de repente se pinchara el globo que creció tras el triunfo en la Euskal Kopa ante el Baskonia. Para el jugador lituano, la explicación es clara: "No jugamos duro. Era un partido que teníamos que ganar, una oportunidad clara que no supimos aprovechar. No vamos a poner excusas de que jugábamos fuera y había público en el pabellón. Hemos visto el vídeo, hemos visto los errores que cometimos y ahora solo podemos mejorar y mirar hacia adelante porque tenemos dos partidos difíciles esta semana".

Miniotas señaló que la receta a aplicar es "trabajo, máxima concentración y respeto a todos los rivales". "No te puedes relajar, cualquiera te puede ganar. Ya hemos visto en la primera jornada que todo el mundo compite. Del primero al último, todos te exigen. Es una liga muy competitiva», añadió el jugador del Surne Bilbao Basket, que recordó también que el equipo aún está en fase de engranaje porque "tenemos siete jugadores nuevos". "Pero todos tienen un nivel muy alto y aprenden rápido. No es fácil tener minutos porque nadie regala nada. Lo que hay que hacer es trabajar y ser tan duros como podamos y desear que factores externos no nos afecten como la pasada temporada", añadió. También aseguró que en el Surne Bilbao Basket "todos los jugadores están en la misma página y tenemos buena química. Esto es un juego de equipo y si pierdes, las estadísticas individuales no sirven de nada. Pero si juegas mal y ganas, es perfecto".

El ala-pívot de Kedainiai vivirá mañana jueves por primera vez lo que es jugar con público en Miribilla porque cuando se disputó el único partido que tuvo espectadores, el del debut en la Champions en octubre, él todavía no estaba en el equipo. Miniotas mostró su alegría ya que "es un factor extra que por fin vayamos a tener público. No he tenido la oportunidad de verles, pero he oído que apoyan mucho y son el sexto jugador". Esa ayuda será necesaria para tumbar al Casademont Zaragoza, "un equipo que es muy bueno al contraataque y que, como todos, tiene muy buenos jugadores".

También se refirió Regimantas Miniotas a dos compatriotas. De Arnoldas Kulboka, su compañero el curso pasado, dijo que "cuando recibes una oferta de la NBA, no puedes rechazarla". Y sobre Gytis Masiulis, llegado a Bilbao este verano, comentó que "es un jugador joven, que tiene calidad y experiencia a alto nivel. Es una oportunidad para él jugar en la ACB y va a hacer bien su trabajo".

En el choque ante el Zaragoza, podrá haber en Miribilla más de 3.000 espectadores. El Bilbao Basket comunicó que todos sus abonados podrán entrar sin necesidad de sorteos, pese a que en uno de los fondos del Bilbao Arena permanece instalado el escenario que se está utilizando para los conciertos. Además, el aumento de los aforos permitidos ha hecho que el club pueda tirar de lista de espera y ha recibido 200 solicitudes de nuevas altas de abonos.