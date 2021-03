Mumbrú: "No podemos venirnos arriba ahora como tampoco nos vinimos abajo antes"

Las dos victorias consecutivas ante Acunsa GBC y Coosur Betis han sacado de puestos de descenso a un Bilbao Basket que buscará el domingo en la cancha del Movistar Estudiantes mantener una dinámica positiva que ha aportado "confianza y alegría" a un equipo que, sin embargo, sabe que aún le queda mucho trabajo por hacer. Así lo ha reconocido este viernes un Álex Mumbrú que insiste en que "no podemos venirnos arriba ahora como tampoco nos vinimos abajo antes. Cuando ganas notas más alegría, pero la confianza nunca la hemos perdido. Cuando ganas estás mas feliz, pero el trabajo diario es el mismo desde el arranque de la temporada".

El técnico catalán insiste en que la cita del domingo "no es otra final, es otro partido importante como todos los que llevamos jugando desde hace bastantes jornadas, no pensamos mucho más allá de este fin de semana porque no es bueno. Estudiantes está jugando muy bien, ha cambiado de cara estas últimas jornadas y será un partido complicado". Para afrontarlo, tiene a su disposición a toda su plantilla. A falta de realizar el descarte en la convocatoria, viaja también Jaroslaw Zyskowski, que se quedó fuera contra el Betis. También lo hará el lesionado Tomeu Rigo para hacer equipo.

Rival con mucha calidad



El cuadro colegial cuenta con jugadores con muchísima capacidad anotadora, sobre todo en el perímetro, a los que ha añadido recientemente a José Juan Barea, jugador con muchísima experiencia en la NBA y campeón con los Dallas Mavericks. "Han apostado por Jota Cuspinera, un entrenador que les ha traído mucha consistencia defensiva y mayor claridad en ataque. Tienen dinamita por fuera con jugadores que pueden anotar en cualquier posición y en cualquier momento. Dentro tienen a un jugador anotador como Brown junto a Arteaga y Delgado, con mucha actividad y que ponen buenos bloqueos. Es un equipo compensado y habrá que estar bien en defensa", ha advertido Mumbrú.

El entrenador del Bilbao Basket ha destacado la batería exterior colegial al ser cuestionado por el partidazo protagonizado por su pupilo John Jenkins contra el Betis y la importancia de tener en nómina a un jugador como él: "Tener un jugador como Jenkins es clave. Hasta qué punto es así que ellos tienen a Gentile, Barea, Avramovic, Robertson... Jenkins hizo un gran partido, sobre todo en momentos importantes, y es bueno tener un jugador así, pero lo importante es basarnos en el equipo. A veces habrá uno que esté bien, otras veces le tocará a otro. Hay que aprovechar al que tenga confianza".

Duro golpe en Miribilla



Tanto en la mente de Mumbrú como en la de la plantilla figura la derrota por la mínima de la primera vuelta en Miribilla, desperdiciando en los segundos finales dos tiros libres que hubiesen puesto candado al duelo y encajando casi sobre la bocina una canasta de Arteaga tras rebote ofensivo. "Fue un golpe duro", ha reconocido el entrenador catalán, añadiendo que de cara al domingo "será clave la paciencia, intentar estar siempre agarrados al partido. Seguro que será un duelo igualado. Nosotros vamos con ganas de hacer un buen partido para tratar de llegar al final con opciones".

Lo que sí que espera el técnico es que este partido sirva para dar continuidad al crecimiento del equipo desde el segundo parón de la competición: "Cuando eres un equipo humilde, cualquier fisura te hace daño. Si tienes lesiones y no puedes coger ritmo es imposible mecanizar cosas, que nos entendamos en la cancha, hay que parar para meter a los nuevos jugadores... Pero hay que asumir las cosas como vienen. Nos gustaria tener mas victorias, pero hemos sido pacientes sabiendo que nuestro momento iba a llegar".