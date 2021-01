Compromiso incómodo para el Bilbao Basket en Karsiyaka

Con las miras puestas en la pelea por salir de los puestos de descenso de la Liga Endesa, el Bilbao Basket afronta una final europea este miércoles a partir de las 18.30 horas ante el Pinar Karsiyaka. El conjunto bilbaino se juega en la cancha turca su supervivencia en la Basketball Champions League donde además de ganar, deberá superar el average causado tras el 72-81 de la primera vuelta. Este encuentro llega en una situación delicada para los hombres dirigidos por Álex Mumbrú. No solo por la situación clasificatoria en la ACB, donde cada partido es decisivo para tratar de evitar el descenso, también por el largo viaje de quince horas que los hombres de negro tuvieron que afrontar para llegar a su destino. En el encuentro de este miércoles no estarán, además de los lesionados de larga duración, Jaroslaw Zyskoswski ni Alade Aminu. El polaco no viajó debido a que la normativa de la competición obliga a contar con cinco cupos nacionales. Por su parte, el nigeriano quedó fuera de la rotación con el regreso de Ondrej Balvin y su continuidad en el Bilbao Basket no es segura.

El encuentro supondrá la enésima oportunidad para conjuntar las piezas dentro de la plantilla del Bilbao Basket, a la que las lesiones y las decisiones deportivas le impiden lograr una continuidad de resultados y juego. La vuelta de Balvin, que ya jugó contra el Casademont Zaragoza, es un motivo para creer en que el equipo pueda lograr una mayor consistencia en los dos aros.

La principal referencia del equipo turco es su interior Raymar Morgan, pero en el encuentro vivido en el Bilbao Arena, que contó con la presencia de espectadores en las gradas, fueron los estadounidenses D. J. Kennedy y Tony Taylor los encargados de dinamitar el partido en una fase de desconexión bilbaina que supuso un parcial 5-17 y dio el encuentro al Pinar Karsiyaka. Además de estos jugadores, también destaca Amath M'Baye y la aportación desde el banquillo de Metecan Birsen. Asimismo, el conjunto turco cuenta con el ilustre Semith Erden en sus filas, pero el pívot con pasado NBA está lejos de resultar decisivo y dispone de pocos minutos.