Mumbrú "agradecido" a Garbajosa pero centrado en "mañana, Obradoiro"

El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, ha "agradecido" a Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, sus palabras en la que es el expívot internacional dijo que le que le gustaría ver al técnico catalán como seleccionador nacional, pero aseguró que "ahora mismo" solo le preocupa "el partido de mañana ante el Obradoiro".

"Se lo agradezco, y es bonito un comentario así, pero ahora mismo lo que me preocupa es mañana Obradoiro", dijo el también exinternacional sobre las palabras de su excompañero en la selección.

"No he perdido ni un segundo en pensar en ello, sino que únicamente pienso en el partido de mañana que es importante para nosotros", aseguró Mumbrú este viernes en Bilbao, en la rueda de prensa previa al choque liguero.

"Estamos involucrados ya en el ritmo de temporada y ahora no podemos estar pendientes de cualquier cosa que pueda distraernos", añadió un Mumbrú que aseguró que "ahora mismo" lo que le "preocupa es mañana Obradoiro, nada más".

"No me preocupa ni es siguiente partido contra (el Joventut de) Badalona. Me preocupa el partido de mañana. No pienso en nada más", zanjó ante la insistencia de los periodistas.