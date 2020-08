Seis partidos de pretemporada para afinar la maquinaria del Bilbao Basket

El Bilbao Basket ya ha podido cerrar el calendario de partidos de esta atípica pretemporada, casi de kilómetro 0, que le deben servir para llegar en la mejor condición al inicio de la Liga Endesa previsto para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre. La buena noticia antes de arrancar la tanda de encuentros es que entre los hombres de negro no hay ningún positivo por covid-19, después de la segunda serie de pruebas realizadas esta semana para atenerse a los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. De esta forma, el trabajo se puede llevar a cabo sin alteraciones y sin interrupciones que pongan en riesgo la condición física del grupo.

Así, los bilbainos se desplazarán hoy a Burgos donde disputarán su primer ensayo ante el Estudiantes, que será a puerta cerrada y será tomado más como un entrenamiento fuerte que como un partido con todos sus componentes. Los colegiales, que estaban en puesto de descenso cuando se suspendió la temporada regular, se han reforzado mucho para no volver a pasar apuros. A la capital castellana regresarán los de Álex Mumbrú el próximo martes 25 para medirse al San Pablo Burgos, que devolverá visita al Bilbao Arena el 5 de septiembre.

Entre medias, el Bilbao Basket se enfrentará por la Euskal Kopa al Baskonia. Será el único partido con público en las gradas, salvo sorpresa favorable en la evolución de la pandemia del coronavirus, el domingo 30 de agosto en Mendizorroza a partir de las 18.00 horas y las localidades ya están a la venta al precio de 15 euros a través del canal online euskalkopa.entradas.plus. Para respetar el porcentaje de aforo establecido por el Gobierno vasco, solo habrá disponibles 438 entradas que tendrán carácter nominal y no serán contiguas. Por eso, la Federación Vasca recomienda que no se lleve a menores de 14 años al evento y advierte de que en caso de adquirirse de forma grupal las personas no podrán sentarse juntas. A la entrada al recinto, que se abrirá una hora antes, se guardarán las debidas normas sanitarias y en caso de que el partido debe disputarse sin público, se devolverá el importe de las entradas.

Tras la disputa del primer título oficial, la pretemporada del Bilbao Basket culminará el 8 de septiembre ante el Casademont Zaragoza, también en el Bilbao Arena, y el 12 de septiembre ante el Monbus Obradoiro en Oviedo.