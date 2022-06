Arechabaleta: "Lo de Moncayola me ha parecido imprudente"

Sobre el voto. "Emocionado" "Tengo mucha confianza, hemos hecho la mejor campaña, hemos sido los más razonables, con las cosas claras y sin improvisaciones. Creemos que la masa social va a responder. Es lo que siento, estoy confiado, contento, feliz y emocionado", afirma Iñaki Arechabaleta.





Acerca de su entrenador, Marcelo Bielsa

Arechabaleta ha acudido a votar son su ama. Vídeo: José Mari Martínez

??? ELECCIONES 2022 I Estos son los datos de participación a las 12:00 horas. #AthleticClub ?? pic.twitter.com/DvDEN4Ou02 — Athletic Club (@AthleticClub) June 24, 2022

Elecciones en el Athletic: las imágenes de la jornada electoral



El saludo entre candidatos

. Él tiene ya la cabeza en Bilbao, está con mucha ilusión y ganas de ponerse a currar con este magnífico equipo que hemos montado".Las sensaciones que los socios le han transmitido.pero Arechabaleta quiere ser cauto: "Habrá que esperar al mediodía como sigue esta participación porque creo que se va a votar más a la mañana que a la tarde".Estas son lasArechabaleta define la organización como "espectácular"."Lo de Moncayola"Lanzar ese órdago de última hora con el jugador que tiene contrato en vigor, me parece imprudente.Respecto al tema de, Arechabaleta ha sido claro:"No sabía que iba a estar, me la he encontrado de bruces según he llegado".Se han deseado suerte, se ha dado la mano con ambos. Ha hablado algo más con Barkala, con el que ha tenido más trato personal. Aunque con Uriarte compartió dos horas de reunión hace unos años y Arechabaleta cuenta Uriarte no se acordaba y se lo tuvo que recordar.Arechabaleta concluye diciendo que