Valverde: "Las propuestas que me llegaran debían ser atractivas y estimulantes; la del Athletic lo es"

El nombre de Ernesto Valverde ha entrado este miércoles con fuerza en el proceso electoral del Athletic. El que ya fuera técnico del equipo rojiblanco en dos periplos anteriores volverá al banquillo local de San Mamés si Ricardo Barkala o Jon Uriarte llegan a Ibaigane. "Después de que las candidaturas se confirmaran es cierto que me llamaron dos de ellas. Me dijeron que pensaban que yo era la mejor opción para entrenar al Athletic. Yo me tomé mi tiempo para pensarlo. Les dejé claro a ambos candidatos que mi posición tenía que ser inclusiva, no exclusiva, porque a mí me importa lo que le ocurra al Athletic. Lo importante es centrar el debate en los proyectos y en los que lideran los proyectos y por eso mi idea era ser inclusivo y que hubiera cierto consenso, aunque no fuera total", ha reconocido el técnico en declaraciones a EITB.

Valverde lleva alejado del fútbol desde que fuera despedido por el Barcelona en enero de 2020. "La verdad es que cuando dejé de entrenar no voy a negar que necesitaba un periodo de descompresión del fútbol y así ha sido. Durante este tiempo, como todos los entrenadores, vas recibiendo ofertas y propuestas y por una razón u otra no han cristalizado. Para mí las propuestas que me llegaran tenían que ser atractivas, difíciles, estimulantes€ No puedo negar que la del Athletic lo es", ha apuntado, recordando en tono de humor aquella frase que pronunció en su regreso al banquillo rojiblanco en 2013, sustituyendo precisamente a Marcelo Bielsa, el entrenador del proyecto de Iñaki Arechabaleta: "Salvo en El Padrino, segundas partes nunca fueron buenas": "Las dos primeras fueron muy buenas y la tercera tengo que reconocer que no me gustó tanto. Pero también tengo que reconocer que el director le echó un par de huevos para hacer esa tercera parte. Y aquello era ficción, esto es realidad. Ya veremos lo que ocurre".



CONOCIMIENTO DEL MEDIO



Sobre lo que se va a encontrar en caso de que cristalice su vuelta al Athletic, ha analizado que "conozco los proyectos, me parecen interesantes ambos y lógicamente conozco la plantilla. He visto muchas veces al Athletic, lo he analizado, a veces desde la distancia y últimamente más en profundidad. Con respecto a hace un tiempo ya no están los Aduriz, Iraola, Gurpegi€ Pero hay otros que siguen, incorporaciones interesantes y también he comprobado que hay jugadores con talento en el Bilbao Athletic que pueden ayudar y ser proyectos de futuro. Lo que he comprobado es que el nivel de esfuerzo, exigencia y compromiso se mantiene como siempre ha sido en el Athletic".

Cuestionado sobre la posibilidad de realizar fichajes, ha añadido que "el Athletic siempre tiene que estar atento al mercado, sobre todo porque es muy reducido. Siempre hay que estar atento porque si todos lo hacen, el Athletic mucho más. Pero mi experiencia me dice al mismo tiempo que cuanto más nombres salgan y más se hable de refuerzos, siempre es más caro y más difícil fichar a esos jugadores. Esas decisiones hay que tomarlas después de un buen análisis".

CONSENSO PARA LA CONTINUIDAD DE MARCELINO



Valverde tampoco ha escondido que en su momento pensó que lo mejor para el club era que hubiese habido un consenso para la continuidad de Marcelino. "Mi idea, desde el principio, era no participar en el proceso electoral. Soy socio del Athletic y me hubiese gustado que en el equipo masculino hubiese habido consenso, como en el femenino con Iraia. Pensaba en ese momento que podía ser lo mejor para el club, que hubiese un consenso con el entrenador que estaba, con Marcelino. Por las razones que fueran no pudo ser, yo ahí no puedo entrar. El proceso electoral es una de las fortalezas del club. El club pertenece a los socios, no pertenece a un dueño que está lejos sino que todo radica en la soberanía de la gente y eso es digno de elogio. También es verdad que en un proceso electoral siempre hay fricciones, un poco de barro. Pero luego, el día 25, hay que olvidarse de todo y remar en la misma dirección todos".