El proyecto económico de Barkala pone el acento en los ingresos

"Estamos aquí para presentar contenidos y personas, no para hablar de flores y pájaros. No sabemos otra forma de llegar al socio para convencerle de que nos voten". Javier Aldazabal, el número dos de la candidatura a la presidencia del Athletic que encabeza Ricardo Barkala, ha querido poner los puntos sobre las íes en torno a la fortaleza del programa con el que su equipo concurrirá a las elecciones del 24 de junio. Así las cosas, la Torre Iberdrola ha sido marco para la presentación de su proyecto económico y tecnológico, y en el que los miembros de su equipo especialistas en la materia (Lorea Aristizabal, Asier Zarraonandia, Diego Bareño y Juan Alcibar) han adelantado las líneas maestras del mismo, diseñado principalmente en proponer iniciativas que generen ingresos. cifrados en un mínimo de 15 millones de euros al año, el déficit que ocasiona cada temporada para las arcas de la entidad el hecho de no competir en Europa.

La candidatura de Barkala, que va por delante de sus opositores en la cita con las urnas a la hora de presentar los ejes de su programa electoral, quiere sacar músculo, ya que ha desvelado el fichaje del salmantino Bernardo Hernández, un referente mundial en el campo de la tecnología y que entre su extenso currículum asoma su alto cargo en Google durante diez años, ha anunciado la apertura de un relación con Legends, conocida empresa estadounidense especializada en soluciones integrales de recintos deportivos y eventos, y un acuerdo con las plataformas audiovisuales Netflix y Disney que se harían efectivo en el momento en que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao fuera elegido como el sucesor de Aitor Elizegi.

Lorea Aristizabal, que ejercería como tesorera en la Junta Directiva, resumió las máximas del programa económico de Barkala. "El objetivo radica en ser un club ganador, ser sostenibles en el tiempo y aplicar lo que llamamos el círculo virtuoso, propiciar el equilibrio financiero, generar ingresos e invertirlos en lo deportivo, que el dinero esté en el campo y no en la caja". La integrante de la plancha de Barkala ha apuntado que el Athletic tiene una hucha de 70 millones de euros, pero "la mochila se va vaciando en 15 millones de euros cada año si no se compite en Europa", por lo cual el foco lo tienen que poner en "la ruptura de esa inercia, y ello requiere una gestión profesional y responsable".

Un discurso que ha compartido Asier Zarraonandia, que también tendría un peso relevante en la Junta si Barkala sale vencedor en los comicios, quien ha puesto el acento en incrementar los ingresos a partir de los activos físicos del club, San Mamés, Lezama e Ibaigane, y del activo "intangible que es la marca Athletic", en la que proponen medidas para su internacionalización. Zarraonandia ha mencionado que los ingresos asociados a la marca Athletic se elevan a 12 millones de euros, por detrás de los 21 millones que genera el Valencia o los 17 millones en los casos del Sevilla y el Villarreal, al mismo tiempo que San Mamés proporciona 10 millones, por lo que ha puesto en valor la relación con Legends, que ya ha visitado San Mamés en un día de partido y también Lezama con el equipo femenino, para abrir nuevas vías de ingresos a través de la explotación comercial.

Los dos integrantes del equipo de Barkala han comunicado, en este sentido, diferentes medidas para alcanzar ese mínimo de 15 millones de euros en ingresos por los activos del club. En el caso de San Mamés, pondrán en marcha el plan Katedralaz Gozaten para los días de partidos, con la ampliación de la oferta de restauración y el merchandising; el plan Katedralaz Zabaltzen para los días sin partido, con propuestas como la "obligación" de que el visitante a Bilbao tenga San Mamés como parada, eventos relacionados con el arte...; el Ametsen Harrobia en el caso de Lezama, con actividades recreativas, restauración, pantallas gigantes, organizar campus internacionales...; y Futbol Jauregia para Ibaigane, con la equipación de un restaurante de primer nivel y la acogida de eventos privados, como bodas o congresos profesionales.

EL PROTAGONISMO TECNOLÓGICO

La extensa exposición del programa económico y tecnológico del equipo de Barkala ha tenido a Bernardo Hernández, una referencia internacional en el campo de la tecnología, como una baza potente en su idea. El salmantino, con un recorrido de más de 30 años en la materia, no ha dudado en poner en marcha todo su conocimiento en el Athletic en caso de la victoria electoral de Barkala y ha subrayado que "la tecnología es troncal en todo lo que vamos a hacer", momento en que se ha explayado en una sucesión de datos y reflexiones con las que quiere "ejecutar la excelencia tecnológica" en el Athletic.

El exdirectivo de Google y actual CEO de la empresa tecnológica Verse, entre otros cargos en diferentes consejos de administración, ha hecho hincapié en la generación de ingresos a través de lo que ha llamado el eje económico, social y deportivo, campos en los que "se puede hacer mucho con poco". Ha hecho referencia a la explotación de datos, contenidos audiovisuales, la multidimensionalidad, el poder de la marca, de nuevas oportunidades, la interacción con el socio (gestión del abono social, descuentos con marcas que se asocien al Athletic), mejora de la App del Athletic, tecnología pionera en Lezama... conocimientos que, a tenor de su experiencia y reputación internacional, aplicaría en el Athletic.