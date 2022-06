Javier Irureta e Ismael Urtubi miran con ilusión al futuro

Las elecciones por la presidencia del Athletic generan siempre diferentes sensaciones entre la masa social rojiblanca. Desde el escepticismo hasta la máxima ilusión, todo mezclado con esa incertidumbre de saber quién ganará y qué nuevas novedades traerá para el club. Los deseos son diferentes, pero hay una cosa clara, todos quieren lo mejor para el Athletic. Esto no es ajeno para aquellos que vivieron el equipo más de cerca e incluso vivieron dentro de la entidad alguna que otra campaña. Muchos exjugadores y exentrenadores del club bilbaino también están pendientes estos días de la lucha por ocupar el sillón de presidente. Entre ellos se encuentran Javier Irureta e Ismael Urtubi. Dos personas que saben lo que es vivir grandes momentos vistiendo la camiseta rojiblanca y que ahora, desde la distancia, observan estas elecciones con un anhelo claro: "Salga quién salga hay que apoyarle. Eso nos hará más fuertes seguro".

Irureta y Urtubi tienen claro que la unión es una de las grandes fortalezas del Athletic. Las elecciones generan un debate, pero ambos creen que una vez acabadas no puede haber rencillas. "Lo que no tiene que ocurrir es que los que no hayan ganado no sepan perder y haya personas esperando casi hasta que el equipo pueda perder", comenta Irureta, que reconoce que siempre hay "críticas al principio, pero luego con el tiempo se pasan". El entrenador de Irun tiene claro que para evitar esta situación es clave "empezar bien". Resultados y buenas sensaciones para alejar cualquier fantasma.

Los momentos de las elecciones son vividos con incertidumbre por la afición, pero también en el seno del primer equipo generan cierta duda. Urtubi e Irureta tuvieron que convivir con estas épocas de transiciones y cambios, pero el nombre del presidente nunca fue la mayor preocupación. "Les preocupará, o por lo menos era lo que a mí me preocupaba en su momento, quién será el entrenador. Esa es la mayor preocupación que tiene el futbolista", declara el vizcaino, que no niega que tiene ganas de que comience ese baile de posibles candidatos: "Todos estamos expectantes de ver quién dice el primer nombre".

Estas elecciones llegan después de un curso en el que el Athletic se ha quedado en la orilla del premio europeo. Un año de ilusión y también de cierta frustración al no llegar a la meta deseada. "El Athletic ha hecho un buen campeonato, pero también le ha faltado dar en los momentos puntuales ese pasito de más. Hemos estado a punto de muchas cosas y nos hemos quedado a las puertas", reconoce Urtubi, que añade algunos recuerdos cercanos que impidieron a los rojiblancos quedar mejor: "Todos tenemos en mente esos dos o tres partidos garrafales. Ahora recuerdo aquel del Celta en San Mamés". La falta de un golpe en la mesa. Algo que resulto clave en el curso del equipo entrenado por Marcelino y que le dejará otro año más sin vivir esos añorados y deseados viajes por Europa. "Ha estado cerca, pero le ha faltado un poco de serenidad en el campo. Si hubiera estado más firme seguro que se hubiera clasificado. Ha sido una pena porque todos estábamos con esa esperanza e ilusión, pero el trayecto que ha hecho ha sido bueno", analiza Irureta.

Aunque ese ya es un capítulo cerrado y ahora toca mirar al futuro. Esa temporada marcada por los cambios que ilusiona a ambos exjugadores. "Veo la próxima temporada con optimismo. El Athletic es un equipo difícil de ganar", afirma Urtubi, que espera ver al club bilbaino en esa pelea por Europa: "El objetivo tiene que ser la posibilidad de entrar en Europa, aunque eso no quiere decir que sea obligatorio. Estar en la pelea y tener esa posibilidad sería un logro tremendo. Soy de los que piensa que el Athletic, estando entre los seis primeros, es algo formidable con la filosofía que sigue manteniendo", afirma Urtubi. Por su parte, Irureta también sueña con ver a los rojiblancos en esa parte alta de la tabla, aunque lo dice con la cautela de no saber todavía quién dirigirá el proyecto: "Un año bonito sería estar arriba, pero todavía no se ha formado ni la directiva ni ha venido el entrenador. Aun así creo que va a estar ahí, luchando por entrar en Europa".

En esa lucha por las competiciones europeas, una de las bazas será la nueva hornada de jugadores que ha irrumpido en el primer equipo. Un cambio generacional que ilusiona tanto a Irureta como a Urtubi. "Creo que hay jugadores jóvenes que han entrado este año y que pueden aportar bastante al equipo. Ir cogiendo un poco de veteranía dentro del equipo y jugar ahí con solidez", opina Irureta. Esperanzas puestas en un futuro que vivirá un nuevo capítulo a partir del 24 de junio.