Anita Marcos detiene al Athletic

No pudo ser. No pudo ampliarse la racha rojiblanca en Huelva, después de tres triunfos y un empate, y el Athletic cayó derrotado ante un intenso y necesitado Sporting y se aleja un poco más de los puestos de Champions justo antes de medirse en dos semanas al Atlético y Barcelona, en Lezama y Real Madrid fuera de casa. No es que las rojiblancas no necesitaran los puntos, imprescindibles para optar a Europa, pero ya se sabe que cuando la necesidad y las penurias aprietan la fuerza sale de la raíz y las andaluzas, apoyadas por una grada incondicional, lograron hacerle frente a las bilbaínas su segundo triunfo liguero en lo que para ellas era un partido considerado como una auténtica final.

Ya se conocía el carácter rocoso y combativo de las locales y acuciado por le necesidad de los puestos del descenso. Un rival que demostró ser muy potente como local y muy peligroso con el marcador a favor. Sufrió el conjunto rojiblanco. Aún así, las de casa tan solo habían cosechado un triunfo y habían empatado la mitad de sus partidos. El primer acercamiento fue para las locales con un disparo de Mayra desde la frontal que se fue alto tras un saque de esquina. La segunda llegada de las onubenses fue de Anita Marcos y sirvió para inaugurar el marcador, tras girar sobre sí misma y rematar a gol después de un pase atrás de Mayra que había superado a la defensa rojiblanca por la banda derecha del ataque andaluz. El primer intento de peligro de las bilbaínas fue en una falta botada al área en la que Nekane cabeceó el balón desviado. Seguido, Nekane volvió a intentarlo pero su remate se marchó de nuevo fuera.

Las de casa apostaban al contraataque y Anita Marcos lo intentó y más tarde Quiñones robó el balón a Kanteh cuando se disponía a cabecearlo en zona de peligro también Keane probó suerte desde lejos.

En la segunda parte, el Athletic la misma tónica. Dos acercamientos de Arana y Nekane sin premio. Y, por las de casa, buscando sorprender, Kanteh remató alto y Mayra volvió a intentarlo. Chelsea respondió con un paradón a Arana que buscaba la igualada. Pero fue Anita Marcos, a falta de menos de media hora, la que certificó la derrota bilbaína con su segundo tanto culminando un contragolpe. Lo hizo recuperando el esférico y tras adentrarse en el área para superar a Quiñones. En la recta final Anita buscó el tercero pero se encontró con la respuesta de Quiñones.

Partido en el que Nekane superó a Ainhoa con 359 partidos oficiales, por detrás de Iraia y Erika, que sumó 413 partidos oficiales como Eli Ibarra. Ambas siguen haciendo historia. Fin a la racha positiva y el miércoles, a las 19 horas, llega el Atlético a Lezama para recuperar la jornada aplazada por el covid-19. Y el domingo, a las 12 horas, cita con el Barcelona también en Lezama.



FICHA TÉCNICA

SPORTING DE HUELVA: Chelsea, Fisher, Santana, Patri Ojeda, Cinta Ridrñiguez, Castelló, Kanteh, Mayra, Pau (Min. 86, Paula Romero), Anita Marcos y Keane.

ATHLETIC: Quiñones, Oihane (Min. 73, Garazi), Valdezate, Gimbert, Eunate, Oguiza (Min. 86, Pinedo), Mariana, Arana, Peke (Min. 73, Erika), Lucía García (Min. 73, Azkona) y Nekane.

Goles: 1-0: Min. 10; Anita Marcos. 2-0: Min. 63; Anita Marcos.

Árbitra: Casal Fernández (gallega). Amonestó a las locales Patri Ojeda, Pau y Mayra y a la visitante Arana.

Incidencias: 500 espectadores en partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Primera Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden.