El Athletic asciende a la tercera posición (2-1)

El Athletic logró un cómodo pero corto triunfo frente al recién ascendido Villarreal, que le permite situarse tercero en la clasificación, con derecho a puestos de Champions League, tras el empate del Atlético Madrid, al que sobrepasan en la tabla. Así que quinta jornada sin perder para las jugadoras de Iraia Iturregi, que siguen la estela de los dos primeros clasificados, Barcelona y Real Sociedad.

Salió con descaro el submarino amarillo en los primeros instantes del encuentro, pero fue un espejismo. El Athletic comenzó con poco ritmo, aunque Peke se encontró un balón, cedido por Yulema en la frontal del área, y soltó un gran disparo que se coló por la escuadra. Tercer tanto de la delantera de Arrigorriaga, que ha asimilado con grandes números su nuevo rol en la punta de ataque.

Yulema lideró un rápido contragolpe que finalizó Erika al lateral de la red. Azkona envió un centro peligroso que atravesó el área visitante. Erika pecó de individualista por el ala izquierda y estrelló un nuevo balón en la defensa rival. El Villarreal sufría ante el empuje de las bilbainas. El conjunto rojiblanco tenía controlado el partido y una jugada de Erika, tras una pared con Yulema, la certificó la primera en el segundo tanto. El encuentro resultaba cómodo para el Athletic, con la doble ventaja en el marcador y con un rival que no parecía mostrar capacidad de reacción. El tercer tanto pudo llegar en un pase atrás de Azkona desde la línea de fondo, que no encontró como rematadora ni a Peke ni a Erika.

EL 'SUBMARINO AMARILLO' APRIETA

Nada más comenzar la segunda parte, el Villarreal reaccionó en el marcador cuando Medina mandó el esférico a la escuadra de Quiñones en una falta desde la frontal del área. Un golazo. El Athletic no quería sorpresas. Lucía García entró por la izquierda y, tras un barullo en el área, Peke remató a quemarropa para que respondiera Tajonar. La decoración del partido parecía cambiar con el tanto de las castellonenses, pero no fue así. Y el Athletic no parecía pasar demasiados apuros. Solo la cercanía en el marcador proporcionaba un aire de emoción al partido.

Azkona, con todo a su favor, cabeceó alto dentro del área pequeña un envío desde la izquierda de Moraza. Una gran ocasión. A Erika se le escapó por muy poco su cabezazo a centro de Peke. Y la propia delantera del Athletic dispuso de otra gran ocasión cuando finalizó alto desde la frontal una jugada con varios rechaces y muchas jugadoras en el interior del área. Después, Lucía disparó sin fe contra la portera en otro gran contragolpe local. Mariana Cerro también lo intentó a bote pronto desde la frontal, pero el balón se escapó junto al poste.

Al final, tres tímidos acercamientos visitantes que apenas llegaron a inquietar a Quiñones pusieron algo de tensión. Otros tres puntos para el Athletic, que ya es tercero. El fin de semana que viene habrá un nuevo parón liguero por compromisos internacionales. La siguiente cita para las bilbainas será la visita al Betis.



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: Quiñones, Naroa, Valdezate, Gimbert, Moraza, Unzué (Min. 74, Mariana), Itxaso, Azkona, Yulema Corres (Min. 46, Lucía García), Erika y Peke.

VILLARREAL: Tajonar, Miguélez (Min. 71, Zaira), Lara Mata, Soldevilla, Olivia, Ainoa, Medina, Vera Rico (Min. 46, Belén), Bea Prades (Min. 62, Estefa), Pinel (Min. 83, Laura Royo) y Sheila (Min. 83, Bermell).

Goles: 1-0: Min. 7; Peke. 2-0: Min. 25; Erika. 2-1: Min. 46; Medina.

Árbitra: Gil Soriano (gallega). Mostró tarjeta amarilla a las locales Itxaso y Valdezate.

Incidencias: 500 espectadores en Lezama en el partido correspondiente a la séptima jornada de la Primera Iberdrola