El Athletic femenino afronta una temporada ilusionante

Ya empieza lo bueno. La pretemporada del Athletic femenino ha sido fuego de artificio de calidad, pero mañana arranca su curso liguero en la Primera Iberdrola, a las 18.00 horas, visitando al Madrid CFF, que antes jugaba en Matapiñonera y esta temporada lo hará como local en el estadio Antiguo Canódromo. Aunque el exitoso verano, con el comienzo liguero, va a quedar pronto en el olvido, las rojiblancas han cumplido con creces sus expectativas iniciales. Y eso hay que aprovecharlo como dato positivo. Cinco han sido las citas veraniegas de las pupilas de Iraia Iturregi ante Osasuna, Oviedo, Eibar, Atlético de Madrid y Deportivo Alavés. En las que han sumado los mismos triunfos, con dos títulos incluidos: la EH Kopa, contra las babazorras y el trofeo gaditano Carranza, frente a las colchoneras. Además, solo han encajado un gol ante las gasteiztarras y han logrado trece dianas. Buenas sensaciones que querrán continuar las bilbainas, como es lógico, en su camino de la Primera Iberdrola.

La plantilla rojiblanca ha sufrido variaciones sustanciales en cuanto a altas y bajas. En lo que se refiere a las llegadas, tras el éxodo de la Real Sociedad han recalado en Bilbao dos jugadoras importantes como son Mariasun Quiñones, para reforzar la portería, e Itxaso Uriarte, que se incorpora al centro del campo. Además, el descenso de categoría del Deportivo dejó la puerta abierta al regreso de Peke a Bizkaia, que reforzará el ataque del Athletic. La menuda delantera logró las dos últimas temporadas en el conjunto gallego 14 y 10 dianas, respectivamente. Las tres incorporaciones son jugadoras con experiencia, algo inusual en los fichajes del conjunto rojiblanco con un mercado muy limitado.

Además de las tres incorporaciones, dieciocho componentes repiten en la primera plantilla, en la que no faltan la sempiterna Vanesa Gimbert a sus 41 años y Erika Vázquez (38), con más de 400 partidos a sus espaldas. Al grueso de la plantilla la refuerzan siete jugadoras del filial bilbaino: Paula, Landaluze, Elexpuru, Mariana, Pinedo, Estefa y Zubieta. En cuanto a las salidas, Marta Perea, Leia Zarate y Andere Leguina abandonaron la práctica del fútbol, Jone Ibáñez y Andrea Sierra buscarán su futuro en el Deportivo Abanca y María Díaz Cirauqui hará lo propio en el Fleury francés. Además de las cesiones de Nerea Nevado al Deportivo Alavés, Amaia Peña al Eibar y Bibiane Schulze al Valencia.

un complicado rival

La primera cita del Athletic no trae buenos recuerdos ya que sus últimas visitas se han saldado con derrotas, aunque el cambio de terreno puede traer un cambio de resultado también. De todas formas, el rival también está en pleno momento de transformación. El Madrid CFF cumplió en el curso pasado con un séptimo puesto, su mejor clasificación histórica. Pero este verano ha visto cómo marchaban muchas jugadoras de su plantilla, incluso su técnico Óscar Fernández también arribó al Atlético. Ha sumado incorporaciones como las brasileñas, la punta Gabi Nunes, y la centrocampista Kerolin, la ex del Valencia, la argentina Flor Bonsegundo, Nuria Martínez (cedida por el Levante), las dos ex jugadoras del Real Madrid Natalia Exposito y Daiane y las jóvenes jugadoras Porto y Lucia Pardo. La renovada delantera brasileña Geyse, será como siempre la jugadora a seguir.

primera iberdrola

Athletic

Alavés

Eibar

Real Sociedad

Atlético de Madrid

Barcelona

Levante

Madrid CFF

Rayo Vallecano

Betis

Real Madrid

Sevilla

Sporting Huelva

UD Granadilla

Villarreal

Valencia

La plantilla del Athletic

PorterasEdadProcedencia

Andrea de la Nava27Athletic

Mariasun Quiñones24Real Sociedad

Paula Esteban20Athletic B

Defensas

Ainhoa Moraza 26Athletic

Garazi Murua26Athletic

Naroa Uriarte20Athletic

Oihane Hernández21Athletic

Eunate Arraiza30Athletic

Vanesa Gimbert41Athletic

Naia Landaluze20Athletic B

Ane Elexpuru18Athletic B

Centrocampistas

Oihane Valdezate21Athletic

Marta Unzué33Athletic

Irene Oguiza21Athletic

Sophie Istillart25Athletic

Erika Vázquez38Athletic

Leyre Monente21Athletic

Itxaso Uriarte30Real Sociedad

Mariana Cerro21Athletic B

Clara Pinedo18Athletic B

A. Estefanía 'Estefa'18Athletic B

Maite Zubieta17Athletic B

Delanteras

Nekane Díez30Athletic

Yulema Corres29Athletic

Ane Azkona23Athletic

Lucía García23Athletic

Paula Arana19Athletic

Ainize Barea 'Peke'29Deportivo

Entrenadora

Iraia Iturregi2ª temporada