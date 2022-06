Dos generaciones con un mismo deseo para el Athletic

ENTRE los socios del Athletic se mezclan muchas realidades. El deseo de ver a su equipo triunfar es lo que une a esta familia pero también dentro del mismo club hay opiniones de todo tipo sobre cómo sacar adelante al club. La entidad rojiblanca existe desde hace más de cien años y dentro de ella hay muchas generaciones representadas. Están los primeros socios, que recuerdan con añoranza los años de títulos ligueros y coperos. También hay aficionados más jóvenes a los que la salida de la gabarra les suena como una historia de los mayores y que ellos aspiran a vivir algún día. Las elecciones son un debate que surge dentro de estos socios. Una manera de apostar por la candidatura que más se asemeja a sus ideales y que también se vive dentro de las casas de los aficionados, como es el caso de José Manuel y Xabier Mata. Padre e hijo, ambos socios del Athletic, y que esperan que el nuevo presidente ayude a cumplir los deseos que tienen de cara a los próximos cuatro años.

Aunque en el caso de esta familia no todos sus representantes podrán votar. Pese a ser socio, Xabier todavía no alcanza la mayoría de edad y deberá vivir estas elecciones con expectación y con cierta envidia por no poder formar parte de ellas: "No puedo votar porque todavía tengo 16 y me tendré que aguantar hasta dentro de cuatro años. Pero estoy siguiendo las elecciones y veo tres candidatos buenos". Por el contrario, para su padre no es extraño este proceso. Son 38 años como socio y ha vivido elecciones muy diferentes. "Veo bien estas elecciones porque tiene que haber debate. Eso me parece enriquecedor. Así se progresa", comenta José Manuel, que destaca la importancia de que estas elecciones sean más que un cara a cara: "Me gusta que se hayan presentado tres candidatos en vez de dos y creo que puede salir algo interesante".

En ese debate, tanto padre e hijo tienen sus ideas y cada uno ve la manera que le gustaría que funcionara el club en los siguientes años. "Hay que analizar las cosas y no se pueden dar por hechas toda la vida. Hay que cambiar", comenta José Manuel, que ve necesario un cambio para sacudir el club también en el aspecto deportivo: "El sentimiento no se va a acabar, pero creo que es mejor que el sentimiento venga acompañado de un éxito, aunque sea pequeño. Estoy a la espera de ver lo que quieren los candidatos porque esta dinámica significa anquilosarte y cuando pasa eso te petrificas". De cara a la temporada que viene, el mayor de ambos socios cree que si no hay un importante paso adelante será "igual que este año". Sin embargo, Xabier es "más optimista" y espera que "estemos en Europa".

Parte de este sentimiento llega después de una temporada agridulce. De despertar la ilusión, pero caer en una decepción final. "Esperaba más. Parecía que íbamos a sacar algo pero no hemos sacado nada. No jugar en Europa durante tanto tiempo al final cansa. He visto ligas, copas... soy mayor y llega un momento que al menos quieres jugar Europa", comenta José Manuel. Por su parte, Xabier ve el vaso medio vacío: "No haber llegado a Europa me parece un poco decepcionante, pero de todas formas veo un buen Athletic y de cara a la temporada que viene me gusta bastante".

Aunque estos dos socios no tienen su debate exclusivamente en el primer equipo. También ven necesarios ciertos cambios en Lezama y creen que es fundamental lograr una mejora en este aspecto. "Lezama es una parte fundamental del club y estos últimos años hemos sacado jugadores, sobre todo porteros. Pero igual habría que mejorar un poco porque veo otras canteras que sacan jugadores bastante interesantes y que a nosotros se nos han escapado", apunta Xabier. Padre e hijo no creen que esos cambios deban reflejarse exclusivamente en la producción de jugadores y van más allá. "Creo que Lezama se está convirtiendo en una especie de macroorganización y veo equipos que tienen una estructura mucho más liviana que sacan más jugadores. También conozco gente hecha en el Athletic, que luego se va y tiene problemas de autoestima y para encajar en sus nuevos equipos. Igual habría que cambiar cosas ahí", opina José Manuel. Una manera de ver el Athletic, diferente a la de su hijo, pero con un sentimiento común por ver al equipo lo más arriba posible. l

"Veo bien que haya tres candidatos porque tiene que haber debate. Me parece enriquecedor y así se progresa" José Manuel Mata Socio del Athletic